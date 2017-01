Chame: núcleo atende cinco mulheres vítimas de tráfico de pessoas

Com sete meses de implantação no Estado, o Núcleo de Promoção e Prevenção às Vítimas de Tráfico de Pessoas, da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), atende cinco mulheres e mais duas famílias que relataram o desaparecimento de familiares, vítimas do tráfico de pessoas em Roraima, que procuraram o Núcleo para falar sobre os casos e pedir ajuda.

Desde a fundação, ocorrida em 20 de maio deste ano, o Núcleo tem funcionado na sede do Chame (Centro Humanitário de Apoio à Mulher), na rua Coronel Pinto, nº 524, no Centro de Boa Vista, das 7h30 às 13h30. E, durante esse tempo, foram apresentadas aproximadamente 20 palestras em escolas da rede pública de ensino, órgãos governamentais e empresas privadas.

A cartilha “Tráfico de Pessoas em Roraima: Desperte para esta realidade” foi lançada durante o primeiro seminário sobre tráfico no Estado, em setembro deste ano, bem como a apresentação da Small Jail Box, uma caixa que ilustra a prisão das mulheres vítimas do crime, colocadas em locais estratégicos como shoppings centers, aeroporto e rodoviária.

“A Procuradoria Especial da Mulher, quando implantou o Núcleo, fez um planejamento estratégico que contemplou as palestras e não só atendimentos (…) e fizemos também uma participação mais efetiva em um grupo de trabalho que já existia, coordenado pelo Comitê Estadual de Enfrentamento”, contou a procuradora especial da Mulher, deputada Lenir Rodrigues (PPS). Nesse GT há representantes de diversos segmentos como movimentos sociais, órgãos públicos, religiosos, da Segurança Pública e educacional.

Lenir destacou a participação do Núcleo na apresentação das leis brasileiras de proteção às mulheres e de enfrentamento ao tráfico de pessoas em palestra realizada a autoridades guianenses, na cidade de Lethem, fronteira ao Leste com o Brasil. A maneira como os temas foram abordados foram elaborados para atender os dois lados, “com a tradução para o inglês da Guiana, traduzimos nosso material. Falamos sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, tráfico humano, Lei Maria da Penha [Lei nº 11.340/2006] e como funciona o atendimento no Brasil”, explicou.

A deputada lembrou da parceria criada para o articulação junto a Rede de Proteção, com a participação de entidades como o Núcleo Rede Grito pela Vida, da igreja Católica, Diocese de Roraima, Polícias Federal e Rodoviária Federal e o Comitê Estadual de Enfrentamento a Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Estado de Roraima, Defensoria Pública do Estado (DPE), Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Roraima (OAB/RR), entre outros.

Em 2017, confirmou Lenir, “o trabalho vai continuar, com certeza. (…) Na verdade, nós fazemos, hoje, uma prestação de contas pra sociedade do que o Poder Legislativo é capaz de, além de fiscalizar a política pública, também contribui no combate a todas as formas de violência”, avaliou a procuradora.

A coordenadora do Núcleo, Socorro Santos, pontuou, de forma positiva, o resultado dos trabalhados desenvolvidos nos sete meses de criação. Para ela, foi um momento importante para capacitar equipes, autoridades e, principalmente, gestores e professores-orientadores das escolas da capital e do interior. “Uma das metas foi levas às escolas e o psicossocial da Secretaria de Educação foi nosso grande parceiro”, recordou. Ao todo foram 150 profissionais da educação atendidos de forma presencial e a distância, via teleconferência.

Entre os destaques do trabalho foi à participação no Grupo de Trabalho da Rede de Proteção, onde foi possível dá o pontapé inicial para elaboração do manual técnico sobre atendimento às vítimas. “Não conseguimos fechar o manual porque cada parceiro tem que dizer como será esse trabalho nas áreas de políticas públicas como a Segurança Pública, Educação, Saúde e Habitação”, disse Socorro, ao complementar sobre a importância de fazer visibilidade a um problema sério presente em todos os lugares e contextos sociais.

“Estamos em tríplice fronteira, temos rotas, temos organizações, tráfico internacional, estadual e intermunicipal, temos que trabalhar muito isso”, referiu-se Socorro à prevenção e enfatizou a massificação da campanha contra o tráfico humano e as ações efetivadas em locais considerados pontos críticos para o tráfico como os shoppings, aeroporto e rodoviária.

Outro resultado obtido pelo Núcleo foi à capacitação de cinco etnias indígenas no Estado, através do Grupo Indígena de Roraima, sobre tráfico de pessoas. Segundo Socorro, em módulos, foram repassados a eles conceitos sobre violência e as ramificações, explicou o que é a Rede de Proteção e as formas de trabalhos. “Foi muito gratificante essa experiência, mostrar que essa violação acontece em todos os cantos”, alertou.

Dentro da campanha mundial “16 dias de Ativismo e Enfrentamento a Violência contra Mulher”, em novembro e dezembro, a equipe do Núcleo atuou com atividades de prevenção junto à população, a exemplo disso foi a exposição de modelos vivas, machucadas, no saguão do aeroporto Internacional de Boa Vista. “Não fizemos uma campanha de gabinete, fomos às ruas pra fazermos com que as pessoas olhassem e percebesse que isso [o tráfico] realmente acontece”, concluiu.

