Chame ministra palestra para alunos de escola no Jardim Primavera

A vulnerabilidade e os conflitos que vem junto com a adolescência tem sido um desafio para a família e os educadores, que se deparam no cotidiano com situações que exigem muita habilidade. Neste contexto o Chame (Centro Humanitário de Apoio à Mulher), da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALERR), tem sido um grande parceiro da rede pública de ensino, levando palestras que influenciam no dia a dia dos estudantes.

Os alunos da Escola Estadual Luiz Ribeiro de Lima receberam nesta sexta-feira, 20, psicóloga e uma assistente social do Chame que ministraram duas palestras: ‘Gravidez na Adolescência’ e ‘Autoestima’. Os dois temas se entrelaçam no dia a dia. Essa ação partiu de um pedido feito pela direção da escola, que solicitou para serem exploradas essas temáticas por conta dos problemas que tem enfrentado neste ano.

“Esses temas são de grande importância porque hoje a luta pela sobrevivência tem tomado muito o tempo do diálogo entre pais e filhos. Grande maioria nem vive com os pais, mas com avós, parentes, e tudo tem gerado essa carência de alguém para dizer que ele [adolescente] é importante. Mesmo que nós, professores, falemos em sala de aula, quando vem alguém de fora isso tem um peso maior na vida deles. E este ano tivemos um dado novo. Já lidamos com a gravidez na adolescência, mas este ano há um alto índice de alunos que vêm se automutilando. Isso tem nos preocupado bastante, e por causa disso procuramos a ajuda do Chame e de outros órgãos”, disse a orientadora educacional, Diomar Aragão.

A assistente social do Chame, Suzana França, disse que é importante discutir a gravidez na adolescência por ainda ser um tabu que deve ser quebrado, por se tratar de uma realidade recorrente nas escolas. “Temos que trabalhar e construir a prevenção diretamente com os adolescentes, porque geralmente em casa não se tem o hábito de conversa sobre este assunto. Nosso trabalho é fazer com que os adolescentes se envolvam em ações melhores. Para isso vamos usar uma dinâmica, tentar entrar no mundo deles, falando a linguagem deles”, disse.

A psicóloga Adriana dos Prazeres disse que a palestra sobre autoestima tem como finalidade fazer com que o adolescente vislumbre um olhar sobre essa nova fase que está entrando. “Ele está saindo da infância e entrando na adolescência, fase de descoberta. No ambiente escolar eles buscam não somente a educação, mas o convívio com outros, que muitas vezes gera algumas consequências. Então a palestra vem trazer um leque de possibilidades para ultrapassar essa fase”, explicou.

A palestra mostra que o ambiente da escola é para desenvolver as potencialidades, para que na fase adulta não existam sentimentos de degeneração e se sintam desprezados pelo mundo. “Não adianta só falar de conceitos, então vamos ter um diálogo com os adolescentes, mais ouvi-los que falar, para que se sintam acolhidos. Fazer com eles entendam que é necessário falar sobre os problemas que enfrentam, porque essa é uma forma de terapia também”, complementou.

A aluna Estela Bianca Leal Santos, 13 anos, 8ª série, disse que iniciativa do Chame reforça as orientações recebidas em casa. “Minha mãe já me disse que não é para eu namorar agora, que existem muitas pessoas com doenças contagiosas e que a gente pode pegar essas doenças se não tomar cuidado”, disse.

O aluno Gabriel Vieira Sampaio, 13 anos, já sabe definir bem os prejuízos de uma gravidez na adolescência. “Eu teria que largar a escola e o meu futuro. Teria que começar a trabalhar e me responsabilizar pela criança. Nós, adolescentes, temos que ter consciência que fazer isso na adolescência é errado”, opinou.

A estudante Ana Vitória, 14 anos, salientou que a autoestima ajuda a pessoa a ter uma vida mais equilibrada. “A gente tem sempre que ter autoestima para se sentir bem e não ligar para o que os outros falam de você. No caso da gravidez na adolescência, parece que muitas meninas não têm noção que podem pegar uma doença sexualmente transmissível. Parece que não sabem que quando se engravida aos 14 anos é uma criança cuidando de outra criança. Essa não é uma idade para engravidar, existe o tempo certo, vamos esperar”, afirmou.

