CGJ e Sistema S firmam parceria para promover a ressocialização dos reeducandos

Uma parceria firmada entre a Corregedoria-geral de Justiça e instituições que compõem o Sistema S visa ofertar palestras e cursos profissionalizantes aos reeducandos de regime fechado da Penitenciária Agrícola do Monte Cristo, Cadeia Pública feminina e Cadeia Pública Masculina. A ação de ressocialização foi o tema central de reunião ocorrida nesta segunda-feira, 17, na Sala de Sessões do TJRR, entre o juiz auxiliar da CGJ, Dr. Rodrigo Furlan, a assessora do Sebrae, Mara Beatriz Peixoto, o gerente técnico do Senar, Kláis Policarpo, e a gerente de Educação Profissional do Senac, Eliane Lima.

Na ocasião, o representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) se disponibilizou a ofertar um curso de cultivo de hortaliças com carga horária de 40 horas. “O curso profissionalizante, com emissão de certificado, tornará o participante apto a desenvolver o manejo de hortaliças”, explicou Kláis Policarpo.

A representante do Sebrae informou que o público-alvo da instituição são os micro e pequenos empresários, contudo, palestras sobre administração do próprio negócio poderão ser ofertadas aos reeducandos. “Ao observar que dentro do Sistema Penitenciário existe público para trabalhar o empreendedorismo, verificaremos junto às nossas unidades educacionais de que forma poderemos atender a parceria, principalmente, com palestras profissionalizantes. É um projeto valioso e que merece todo nosso apoio”, disse Mara Peixoto.

Furlan ressaltou a importância de elaborar um calendário anual de cursos a serem disponibilizados pelas instituições que integram o Sistema S e falou sobre a importância do projeto. “É dever do Poder Judiciário criar mecanismos que possam colaborar para a ressocialização dos reeducandos contribuindo para a sua reintegração na sociedade”, finalizou Furlan.