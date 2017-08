Cesta Básica: preço em Boa Vista teve queda de -15,94% em um ano

Boa Vista teve segunda maior queda do valor da Cesta Básica entre todas as capitais, nos últimos 12 meses. De acordo com dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, feita pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), a capital roraimense teve uma queda de 15,94%.

Ainda segundo a pesquisa, no mês de julho, a Cesta Básica em Boa Vista teve decréscimo de -3,06%, ficando com o valor de R$ 372,23, mas ainda é a segunda mais cara da região Norte, ficando atrás apenas de Porto Velho (R$ 385,17) e fica em 16º lugar em nível nacional.

Números

As quedas mais expressivas foram registradas em Recife (-3,26%), Boa Vista, (-3,06%), João Pessoa (-2,26%) e Fortaleza (-1,91%). Já as maiores elevações foram observadas em Belo Horizonte (2,35%), Porto Alegre (2,23%), Salvador (2,02%) e Palmas (1,81%).

Porto Alegre foi a cidade com a cesta mais cara (R$ 453,56), seguida por São Paulo (R$ 445,83), Florianópolis (R$ 439,87) e Rio de Janeiro (R$ 425,62). Os menores valores médios foram observados em Rio Branco (R$ 332,06) e Salvador (R$ 357,28).

Em 12 meses, todas as cidades acumularam diminuição nos valores da cesta. As taxas negativas mais expressivas foram as de Boa Vista (-15,94%), Campo Grande (-11,20%) e Cuiabá

(-10,73%).

Entre janeiro e julho de 2017, o custo da cesta apresentou queda em 18 capitais, com destaque para Rio Branco (-13,63%), Manaus (-8,51%), Cuiabá (-7,32%) e Campo Grande (-6,34%). As maiores altas acumuladas foram registradas em Aracaju (4,17%), Recife (3,93%) e São Luís (3,24%).

Com base na cesta mais cara, que, em julho, foi a de Porto Alegre, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o DIEESE estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário. Em julho de 2017, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 3.810,36, ou 4,07 vezes o mínimo de R$ 937,00. Em junho de 2017, o piso mínimo necessário correspondeu a R$ 3.727,19, ou 3,98 vezes o mínimo vigente. Em julho de 2016, o salário mínimo necessário foi de R$ 3.992,75, ou 4,54 vezes o piso em vigor, que equivalia a R$ 880,00.

Boa Vista

Em julho de 2017, a cesta de Boa Vista custou R$ 372,23 e teve uma retração de -3,06% em relação a junho. Foi o décimo sexto maior valor entre os 27 calculados pelo DIEESE. Em 12 meses, a variação foi de -15,94% e, nos sete meses de 2017, de -5,93%.

Entre junho e julho, a manteiga (5,40%), açúcar refinado (3,69%), farinha de mandioca (2,25%), café em pó (1,77%), feijão carioquinha (1,40%), leite integral (1,33%) e pão francês (0,38%) tiveram alta de preços . Os que reduziram foram: tomate (-14,31%), banana (-11,76%), óleo de soja (-1,71%), arroz agulhinha (-0,27%) e carne bovina de primeira (-0,13%).

Em 12 meses, sete produtos tiveram taxa acumulada negativa: banana (-63,66%), feijão carioquinha (-47,74%),açúcar refinado (-17,84%), leite integral (-13,44%), óleo de soja (-12,77%), arroz agulhinha (-12,26%) e tomate (-11,84%). Outros cinco produtos acumularam alta: manteiga (25,46%), farinha de mandioca (18,88%), café em pó (14,88%), carne bovina de primeira (1,15%) e pão francês (0,51%).

O trabalhador boa-vistense cuja remuneração equivale ao salário mínimo necessitou cumprir jornada de trabalho, em julho, de 87 horas e 24 minutos, menor que a de junho, de 90 horas e 10 minutos. Em julho de 2016, a jornada ficou em 110 horas e 43 minutos.

Em julho de 2017, o custo da cesta em Boa Vista comprometeu 43,18% do salário mínimo líquido (após os descontos previdenciários). Em junho, o percentual exigido foi de 44,54%. Já em julho de 2016, o comprometimento foi de 54,70% do salário mínimo.

Gilvan Costa, com informações do DIEESE