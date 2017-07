Cesta básica em Boa Vista tem queda de -1,03%

Em junho de 2017, a cesta de Boa Vista diminuiu -1,03% em relação a maio e custou R$ 383,99. Foi o décimo quarto maior valor entre os 27 calculados pelo DIEESE. Em 12 meses, a variação foi de -6,34% e, nos seis primeiros meses de 2017, de -2,96%.

Entre maio e junho, houve diminuição do valor médio dos seguintes produtos: óleo de soja (-7,45%), tomate (-5,57%), leite integral (-3,85%), arroz agulhinha (-2,54%), café em pó (-2,35%), banana (-2,19%), açúcar refinado (-1,81%), farinha de mandioca (-1,11%), pão francês (-0,38%) e carne bovina de primeira (-0,18%). As altas foram anotadas para feijão carioquinha (15,55%) e manteiga (1,13%).

Em 12 meses, cinco produtos tiveram taxa acumulada negativa: banana (-55,14%), feijão carioquinha (-40,55%), açúcar refinado (-12,86%), óleo de soja (-10,68%) e leite integral (-2,34%). Outros sete produtos acumularam alta: manteiga (29,22%), farinha de trigo (24,90%), tomate (19,79%) ,café em pó (12,27%), arroz agulhinha (9,13%), carne bovina de primeira (1,01%) e pão francês (0,64%).

O trabalhador boa-vistense cuja remuneração equivale ao salário mínimo necessitou cumprir jornada de trabalho, em junho, de 90 horas e10 minutos, menor que a de maio, de 91 horas e 05 minutos. Em junho de 2016, a jornada ficou em 102 horas e 29 minutos.

Em junho de 2017, o custo da cesta em Boa Vista comprometeu 44,54% do salário mínimo líquido (após os descontos previdenciários). Em maio, o percentual exigido foi de 45,01%. Já em junho de 2016, o comprometimento foi de 50,64% do salário mínimo.

Outras capitais

O custo do conjunto de alimentos essenciais diminuiu em 23 capitais brasileiras e aumentou em quatro, segundo dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). As maiores quedas foram registradas no Rio de Janeiro (-5,02%), em Brasília (-4,18%), Vitória (-4,14%) e Belo Horizonte (-4,03%). Já as elevações foram observadas em Fortaleza (0,99%), Macapá (0,43%), São Luís (0,20%) e Rio Branco (0,06%).

Cesta básica x salário mínimo

Em junho de 2017, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica foi de 90 horas e 43 minutos, menor que o de maio, quando ficou em 92 horas e 43 minutos. Em junho de 2016, o tempo era de 101 horas e 09 minutos.

Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu, em junho, 44,83% do salário mínimo para adquirir os mesmos produtos que, em maio, demandavam 45,81%. Em junho de 2016, o percentual foi de 49,98%.