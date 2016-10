Cerr negocia liberação de mais de R$ 135 milhões da Aneel para Roraima

O presidente da Cerr (Companhia Energética de Roraima), Augusto Iglesias, participou nesta quarta-feira, dia 20, de uma reunião na Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) com a diretoria da Agência, na qual foi discutida a liberação de mais de R$ 135 milhões de recursos destinados à Companhia, que estão retidos ou bloqueados desde 2012. Participaram da reunião o diretor geral da Aneel, Romeu Donizete Rufino, e o diretor de Planejamento e Expansão da Cerr, Luiz Renato Amorim.

Grande parte desses recursos, num total de pouco mais de R$ 124 milhões, é proveniente do fundo setorial da CCC (Conta de Consumo de Combustíveis), que financia parte dos custos com os combustíveis utilizados para a geração de energia elétrica nos sistemas isolados, ou seja, que dependem da geração térmica.

Outros R$ 13 milhões, também retidos, são provenientes do fundo setorial da CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), ao qual a Cerr está impedida de ter acesso devido algumas dívidas da empresa junto ao setor elétrico, que somam em torno de R$ 60 milhões.

“Precisamos desbloquear a esse crédito para podermos sanar nossas dividas e tornar a empresa adimplente e assim, ter acesso a outros recursos como emendas parlamentares e demais verbas de fundos setoriais destinados às empresas do setor elétrico”, afirmou Iglesias.

O presidente explicou que parte desses recursos, R$ 13 milhões (CDE) e R$ 14 milhões (CCC), já estão depositados e à disposição, mas dependem da apresentação da carta de adimplência da Cerr. “Os demais recursos, cerca de R$ 110 milhões será feito após análise e aprovação do relatório da prestação de contas que será elaborado e apresentado pela empresa à Aneel”.

Iglesias destacou como ponto importante a abertura do diálogo com a Aneel, resultado, em parte, do apoio político para intermediar as negociações. Segundo ele, a diretoria tem se mostrada receptiva às demandas da Cerr e tem apresentado interesse em analisar os pedidos com prioridade devido às peculiaridades do estado.

“É importante a abertura do dialogo com a Aneel para que possamos reaver todos o créditos acumulados desde 2012 e viabilizar financeiramente a empresa. Para isso, contamos com a compreensão dos gestores em assegurar a homologação dos nossos pleitos”, declarou.

Silvio Souza