Cerr e Eletrobrás realizam estudo sobre sistema elétrico no Estado

A Cerr (Companhia Energética de Roraima) e a Eletrobrás Distribuição Roraima firmaram uma parceria para realizar um estudo relacionado ao setor elétrico no Estado, o que possibilitará fazer um diagnóstico da situação energética em Roraima.

O presidente da Cerr, Augusto Iglesias, se reuniu nesta sexta-feira, dia 14, com o presidente da Eletrobrás Distribuição Roraima, Anselmo Brasil e após o encontro, equipes das duas concessionárias iniciaram inspeções nas localidades que atualmente são atendidas pela companhia no interior do Estado.

O objetivo da visita é fazer um levantamento da estrutura física e patrimonial da empresa, tendo em vista a portaria do Ministério de Minas e Energia autoriza a Cerr a prestar os serviços de geração, distribuição e transmissão de energia nos 14 municípios de Roraima até o dia 1° de janeiro de 2017.

No entanto a governadora Suely Campos esteve com o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Gurgel de Faria, relator do Mandado de Segurança impetrado pelo governo contra a extinção da concessão da Cerr.

Para o presidente da Cerr o estudo é de grande importância para mostrar a real situação do setor elétrico em Roraima. “Essas informações terão dados concretos que poderão subsidiar futuras decisões relacionadas a situação energética”, disse.

Coordenada pelo engenheiro Paulo Francisco Figueiredo Barberio, a equipe de técnicos levantará informações dos setores de geração, distribuição, jurídico, comercial e almoxarifado da estatal. Dados relacionados ao estoque de material, imóveis, análise de contratos de geração de energia, sistema de informação e acesso ao cadastro de consumidores serão disponibilizados por uma equipe técnica nomeada por Augusto Iglesias.

“Estamos trabalhando em parceria com a Eletrobrás. Esse levantamento concreto nos ajudará a ter conhecimento real do patrimônio da empresa construído ao longo destes 47 anos de existência”, ressaltou.

Conforme Anselmo as ações integradas são para dar continuidade do serviço aos consumidores do interior do Estado. “As equipes estão em atuando em todas as áreas para que haja a troca de informações e nivelamento de atividades. Estamos nos preparando para decisões superiores”, garantiu.

