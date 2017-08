Cerest-BV atua para garantir a segurança e saúde do trabalhador

Para assegurar o cumprimento da política nacional em saúde e segurança dos trabalhadores, a prefeitura de Boa Vista intensificou nos últimos quatro meses as atividades do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Cerest, que tem como foco o desenvolvimento de ações que promovam além da saúde, a prevenção de doenças e agravos relacionados ao trabalho.

Além de Boa Vista, o Cerest regional abrange mais oito municípios da região centro norte: Cantá, Bonfim, Normandia, Uiramutã, Amajari, Alto Alegre e Mucajaí. “As ações e fiscalizações realizadas pelo Cerest, neste período em Boa Vista e em outras regiões, têm sido efetivas. Essas ações de educação repassadas têm ajudado a promover a prevenção do adoecimento e acidentes no ambiente de trabalho, com a participação direta dos trabalhadores e empregadores”, destaca Cláudio Galvão, secretário Municipal de Saúde.

Entre suas atribuições, o Cerest presta assessoria técnica e capacita a rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, que tenham atuação voltada às ações de saúde do trabalhador. “Nosso foco é a prevenção de doenças relacionadas ao trabalho. As pessoas atendidas no CEREST são encaminhadas pelas unidades ou por profissionais de saúde”, explica Daniel Zanona, diretor do centro.

Durante os últimos quatro meses, a equipe do centro já realizou viagens aos municípios de abrangência, realizou ações de panfletagem no dia mundial contra o trabalho infantil, ação de saúde na feira do produtor alusivo ao dia do trabalhador rural.

O centro já capacitou através de oficinas enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, profissionais que trabalham nos sistemas de informação e notificação, e mais de 140 profissionais foram orientados através de palestras nos mais variados temas relacionados à saúde do trabalhador.

“Atualmente estamos fazendo um levantamento semanal, em parceria com a Junta Médica do município, para conhecer o perfil de adoecimento dos nossos servidores”, esclarece o diretor.

O centro conta com uma equipe multidisciplinar composta por enfermeiro, técnico em enfermagem, fisioterapeuta, assistente social, psicóloga e médica com especialização em medicina do trabalho.

O atendimento no local está disponível para os todos os trabalhadores formais e informais, tanto de instituições públicas e privadas da capital e municípios de abrangência, vítimas de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, mediante o encaminhamento médico de um hospital ou uma unidade básica de saúde.

Jamile Carvalho