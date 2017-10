CEO do Rock In Rio ministra palestra em Boa Vista nesta terça-feira

O Sebrae-RR promove na próxima terça-feira, 17, mais uma edição do Show de Empreendedorismo com a palestra “Empreendendo Sonhos” que será ministrada pelo CEO do Rock In Rio, Luiz Justos. O evento faz parte da programação do ‘Outubro Empreendedor” realizado pela instituição e pelo Fórum das Federações Representativas de Classes Empresariais de Roraima.

Justo apresentará por meio de sua experiência como executivo do maior festival de música e entretenimento do mundo, a cultura empresarial, propósito, como criar experiências diferenciadoras no seu produto e cases reais do Rock In Rio abordando temas como gestão de equipe, liderança e foco no cliente para criação de negócios de alto desemprenho.

O Show de Empreendedorismo tem como objetivo capacitar o empresariado local trazendo novidades do cenário nacional por meio de troca de conhecimento e experiências positiva e apresentar ao cliente do Sebrae-RR o que é realizado de mais inovador no país, como também conhecer casos de sucesso para que possam se inspirar.

O evento tem como público-alvo empresários e pessoas que possuem vontade de empreender. As inscrições já podem ser realizadas na unidade do Sebrae São Francisco e na sede da instituição, no bairro São Pedro, no valor de R$ 15,00. A pré-inscrição também pode ser realizada pela Central de Atendimento no 0800-570 0800.

A palestra acontece a partir das 19h30, no auditório Jardim de Makunaíma, na Unidade do Sebrae São Francisco, localizada na Rua Aquilino Mota Duarte, 1771, no Bairro São Francisco, zona Norte de Boa Vista.

Conheça o palestrante

Luis Justo, CEO do Rock In Rio, é engenheiro de produção formado pela PUC-RJ, trabalhou no mercado financeiro e em uma consultoria internacional. Também foi CEO da Osklen, aonde em 11 anos expandiu e transformou essa marca brasileira de moda em referência de conceito w qualidade no Brasil e no mundo.

Recebeu prêmio de personalidade empresarial no ano de 2015 pela Associação Brasileira de Recursos Humanos pelo seu trabalho a frente do Rock In Rio.

Serviço

‘Show de Empreendedorismo’

Dia: 17 de outubro

Local: Unidade do Sebrae São Francisco

Hora: A partir das 19h30

Quanto: R$ 15,00 (inscrição)