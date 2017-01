Centros de Reabilitação e Estimulação Precoce funcionam normalmente durante as férias

Durante o recesso deste ano a Rede Cidadania Atenção Especial manterá o funcionamento normal do Centro Estadual de Estimulação Precoce e do CER II (Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual). Os atendimentos agendados nas duas unidades serão mantidos de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30.

De acordo com a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos, esses atendimentos são fundamentais para a continuidade do trabalho de estimulação e reabilitação desses pacientes, especialmente em uma das fases mais importantes, enquanto são bebês, pois toda a estimulação que receberem nessa fase irá minimizar as limitações da deficiência na fase adulta.

“Dessa forma, o Governo irá mantê-los normalmente, oferecendo esse apoio integral aos pacientes e a tranquilidade aos pais, tendo em vista que esta sempre foi uma reivindicação das famílias e, após um extenso planejamento, conseguimos atender”, enfatizou.

Atualmente, 214 crianças de zero a quatro anos incompletos, são atendidas na Estimulação Precoce por diversos profissionais de saúde, dentre eles, fisioterapeuta, pedagogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, para estimular e desenvolver as habilidades motoras, cognitivas e intelectuais.

Já o CER II conta com uma equipe formada por profissionais como fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, enfermeiras, além de médicos em diversas especialidades, que atendem atualmente 600 pacientes de todas as faixas etárias para reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor.

Simone Cesário