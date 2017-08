Sensibilizado com a luta diária do deputado Hiran Gonçalves (PP/RR) na defesa dos direitos dos pacientes portadores de câncer e pela estruturação de um centro radiote­rápico em Roraima, o deputado e cantor Sérgio Reis (PRB/SP) se dispôs a fazer um show beneficente em Boa Vista nos próximos meses com toda a bilheteria destinada a ajudar o estado a estruturar o diagnóstico e o tratamento de câncer.

De acordo com o deputado Sérgio Reis, será muito gratificante trabalhar junto com o deputado Hiran Gonçalves para poder atender as mulheres do estado de Roraima. “Farei isso com muita honra. Se você me permitir, também faço um show para lá em Boa Vista. Vamos agendar. Eu pego os meus companheiros Almir Sater e Renato Teixeira e, juntos, fazemos um show para arrecadar fundos pela causa”, disse, sob aplausos.

“Só tenho a agradecer a disposição do amigo e colega parlamentar Sérgio Reis, um lutador incansável pela causa do combate ao câncer”, disse o deputado Hiran Gonçal­ves ao receber a boa notícia. Ele lembrou, logo após a aprovação do Projeto de Lei 3752 de 2012, na semana passada, que, por meio de sua articulação junto ao Ministério da Saúde, Roraima já conseguiu ser contemplado com um acelerador linear no Plano de Expan­são da Radioterapia do Ministério da Saúde. “Mas, isso demanda tempo e precisa­mos trabalhar diariamente para ajudar as pessoas que têm essa terrível doença”, ressaltou Gonçal­ves.

Para o deputado Sérgio Reis (PRB/SP), estar presente na aprovação de um projeto que traz tantos benefícios para a população é motivo de muito orgulho e felicidade.

O Projeto de Lei 3752 deter­mina que, desde a suspei­ta de câncer até a biopsia, legalmente terá que decorrer no máxi­mo um mês para que o paciente receba o diagnóstico feito pelo oncolo­gista.

Benné Mendonça