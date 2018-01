Centro que integra Forças de Segurança passa a funcionar em fevereiro

Até fevereiro, o atendimento do CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar) vai estar disponível pelo número 190. Com isso, o número de emergência passa a ser unificado e é possível acionar rapidamente a PMRR (Polícia Militar), PCRR (Polícia Civil), Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Bombeiros em apenas uma chamada.

O Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança) é quem integra todas essas forças de segurança e é responsável por atender as chamadas, acelerar o atendimento à população e facilitar a chegada das viaturas ou ambulâncias no local do ocorrido.

Parte integrante da Sesp (Secretaria de Estado da Segurança Pública), o Ciops recebeu 75.927 mil ligações no ano de 2017, para diversos tipos de atendimentos de urgência e emergência. Um aumento de mais de 2.300 ligações se comparadas ao ano de 2016, quando houve 73.533 atendimentos.

Segundo o coordenador do Ciops, Cláudio Lima, o aumento da demanda exige que novas estratégias sejam criadas para dinamizar os atendimentos. “A cada novo ano nós temos aumento significativo de procura, diante disso, procuramos constantemente melhorar o nosso Centro Integrado para dar mais apoio às forças de segurança. No final do ano passado o Samu foi integrado ao Ciops e agora temos os Bombeiros, possibilitando um atendimento completo para a população”, frisou.

Para este ano, a expectativa, segundo o coordenador do Ciops, é o aumento ainda maior de atendimentos. “A população acredita na força policial e na hora que ela precisa, aciona a gente. Trabalhamos para que a resposta da solicitação seja a mais rápida possível, às vezes também, não é caso de emergência policial, é uma denúncia, e nisso informamos a forma e local correto que a pessoa deve ser encaminhada”, afirmou.

Celeridade e economia

Para a secretária da Sesp, Giuliana Castro, os benefícios dessa integração são enormes para a população. “Um exemplo prático desta integração é o caso de vítima de arma de fogo, durante uma ocorrência, quando não se sabe se o agressor continua por perto, tanto a equipe do Samu, quanto a PM vão juntas para que o atendimento seja realizado em segurança para a população e para a equipe”, ressaltou.

Além da dinâmica no atendimento, o serviço economiza tempo e recursos públicos. “A equipe do Ciops está preparada para atender e filtrar a necessidade de cada ocorrência enviando ao local o socorro necessário. Ao fazer a chamada, o usuário poderá ser atendido por qualquer força e nisso ele economiza tempo. Para as centrais de regulação, a integração irá preconizar tempo e até mesmo economizar, por exemplo, o combustível, pois vai evitar que duas forças vão para a mesma ocorrência”, disse Giuliana Castro.