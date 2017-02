Centro Estadual de Equoterapia está com inscrições abertas

O Centro Estadual de Equoterapia Thiago Vidal Magalhães Pinheiro está com inscrições abertas para novos alunos. Os interessados devem se deslocar até a secretaria do Centro de Equoterapia, que fica na BR-174, no Parque de Exposições Dandãezinho, área rural de Boa Vista, de segunda a sexta-feira, das 7h45 às 11h45 e das 13h45 às 17h45.

Ao todo foram oferecidas 155 vagas, sendo que desse total, 79 já foram preenchidas por alunos que renovaram as matriculas no centro. As inscrições poderão ser realizadas até o preenchimento das ultimas 76 vagas disponíveis para novos integrantes. Os documentos necessários são: original e cópia do RG, CPF, laudo médico, comprovante de endereço, carteira de vacina, comprovante de escolaridade e foto.

As atividades do ano letivo de 2017 irão iniciar no dia 06 de março e conforme a gestora do Centro de Atendimento à Educação Especial, Lara Magalhães Avelino, a equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência.

“Com a equoterapia os alunos passam a ter uma qualidade de vida melhor, além de ter conhecimentos de letras, números, percepção de tempo e espaço, eles tem no centro uma equitação adaptada. Com isso eles superam os medos e adquirirem mais confiança, melhorando sua autoestima” disse a gestora.

Lara Avelino explicou que para fazer equoterapia é necessário apresentar indicação médica. “As atividades são voltadas para pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais. O cavalo é utilizado como instrumento básico de trabalho, tendo como objetivo geral a reabilitação, o desenvolvimento físico, psíquico, cognitivo e social, fundamentado nos pilares da equitação, educação e saúde”, explicou.

A equipe de profissionais que trabalham no centro é formada por auxiliar guia com dez condutores e os mediadores que são quatro fisioterapeutas, dois fonoaudiólogos, nove pedagogos, nove professores de Educação Física e dois psicólogos.

Raniely Carvalho