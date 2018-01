Centro Especializado em Reabilitação de Rorainópolis está com obras avançadas

As obras do Centro Especializado em Reabilitação (CER) de Rorainópolis estão bastante avançadas. O projeto é resultado das articulações do deputado federal Edio Lopes (PR/RR), junto ao Ministério da Saúde, no valor de R$ 3,75 milhões.

O Centro será uma estrutura importante para o atendimento de pacientes que necessitam de reabilitação visual, auditiva ou física. Será a primeira unidade do tipo no interior de Roraima, e atenderá tanto o município quanto todo o sul do Estado.

“Destaco o excelente trabalho do prefeito Leandro, que priorizou o andamento do processo e iniciou as obras em 2017, mostrando ao Governo Federal a importância de uma estrutura adequada para atender os habitantes do município e demais regiões próximas”, disse o deputado.

Edio ressaltou também, os trabalhos do vereador Adriano, dos ex-prefeitos Geraldo da Farmácia e Professor James, e todas as lideranças locais de Rorainópolis.