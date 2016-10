Centro de Referência realiza 40 exames de mamografia por dia

No mês da sensibilização e prevenção do câncer de mama, há um aumento expressivo no número de pessoas que procuram o exame de mamografia, e pensando nisso o CRSM (Centro de Referência da Saúde da Mulher) reforçou a oferta do exame para atender toda demanda do Estado. Atualmente a unidade realiza 40 exames por dia e caso haja necessidade, esta demanda é complementada por meio de clínicas credenciadas.

Conforme a diretora do CRSM, Marília Pinto, a unidade procura atender todas as mulheres no mesmo dia que chegam para agendar o exame. “São distribuídas 25 senhas pela manhã e 15 pela tarde. Quando as senhas acabam, as pessoas são encaminhas para clínicas credenciadas do Estado e são atendidas também no mesmo dia”, frisou.

O Estado também dispõe de um mamógrafo no CCDI (Centro de Cardiologia e Diagnóstico por Imagem), que atende a sete pessoas por dia. Desde 2015, foram realizados 10.554 exames de mamografia no CRSM e CCDI. No início de 2015 os exames estavam suspensos, gerando uma grande demanda reprimida que foi suprida assim que a atual gestão assumiu. Para se ter uma ideia, no ano passado foram realizadas seis mil mamografias no CRSM, número 15 vezes maior que 2014.

No CRSM, o exame é realizado no mesmo dia do agendamento, já no CDI os exames são agendados na última semana do mês e as pessoas são atendidas conforme a demanda e o quadro de cada paciente. Já o resultado do exame demora sete dias úteis no CCDI e 15 dias úteis no CRSM.

A recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é que as mulheres iniciem a mamografia a partir dos 40 anos, com periodicidade anual, até os 69 anos. Para quem tem casos de câncer de mama na família, a idade deverá ser antecipada e deve-se manter um acompanhamento clínico especializado.

Exame

A mamografia é um exame radiológico para avaliação das mamas, que pode identificar lesões benignas e cânceres, que geralmente se apresentam como nódulos, ou calcificações.

A faixa dos 50 aos 69 anos é definida como público prioritário para a realização do exame preventivo, pela OMS (Organização Mundial de Saúde). A orientação é seguida pelo Ministério da Saúde, baseada em estudos que comprovam maior incidência da doença e maior eficiência do exame.