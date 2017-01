Centro de Reabilitação Física e Intelectual é referência estadual no tratamento de doenças neurológicas

As limitações provocadas por doenças neurológicas ou as sequelas de um trauma neurológico geralmente comprometem de forma decisiva a vida de uma pessoa. Neste momento, o trabalho de uma equipe profissional capacitada é fundamental para que o paciente possa retomar suas funções, garantindo mais autonomia possível.

Esse é o trabalho desenvolvimento pelo CER II (Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual), que funciona na Rede Cidadania Atenção Especial desde novembro de 2015, quando foi habilitado pelo Ministério da Saúde para o trabalho de reabilitação neurológica.

Desde então, tornou-se um centro de referência estadual neste tratamento, trabalho que avança e se aprimora, o que resultou na revalidação da habilitação do Centro pela equipe do Ministério, que realizou visita técnica na unidade no mês de dezembro, observando critérios como o quadro de profissionais, estrutura física e material, além do fluxo de atendimento.

De acordo com Emília Campos, titular da Setrabes (Secretarioa de Trabalho e Bem Estar Social), o retorno da visita foi muito positivo. “A equipe ficou muito satisfeita tanto em relação à estrutura quanto à equipe de profissionais do CER II, tendo em vista o porte do Centro, que hoje conta com 47 profissionais. Esse retorno é resultado da dedicação dessa equipe, que realiza um trabalho incansável de reabilitação e apoio incondicional para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes”, enfatizou.

Equipe especializada

A equipe do CER II conta com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, além de médicos nas especialidades psiquiatra, fisiatra, pediatra e clínico, que realizam a reabilitação neurológica em todas as faixas etárias.

São 600 pacientes atendidos, tanto aqueles com distúrbios ocasionados pelo desenvolvimento neuropsicomotor, como com sequelas de acidente vascular encefálico, traumatismo cranioencefálico, alzheimer, parkinson ou distrofia muscular.

O neto de sete anos da dona de casa Janete da Silva, que tem autismo, é atendido por psicólogo e fonoaudiólogo no CER II e os avanços na vida da criança são comemorados pela avó. “Meu neto se comunicava apenas por gestos e não andava direito. Um ano depois após o início do tratamento, já comecei a perceber a evolução na fala e na coordenação motora. Só tenho a agradecer, porque se eu não teria condições de pagar por um tratamento como esse”, ressaltou.

Simone Cesário