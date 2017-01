Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação sedia evento de games e cultura pop

Pelo segundo ano consecutivo, o Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI) vai receber os apaixonados por jogos virtuais e cultura pop durante a segunda edição do Roraima Game Weekend, promovido pelo Roraima e-Sports Clube. O evento é gratuito será realizado nos dias 28 e 29 de janeiro, das 9h às 22h, no CCTI.

A programação inclui minitorneios de jogos, concurso de cosplay, workshop de jogos, exposição de colecionadores entre outras atividades. O concurso de cosplay, uma das atrações do evento, já está com as inscrições abertas. As inscrições podem ser feitas por meio no telefone (95) 99138-3251 e os interessados já podem preparar a fantasia do personagem favorito. O desfile apresentará customizações com temática dos quadrinhos, personagens de jogos, séries de TV, cinema e mangás japoneses.

A programação ainda vai ter card games – jogo de cartas colecionáveis, workshop de jogos, videogames disponíveis para quem quiser jogar e minitorneios com temáticas diferenciadas para todas as idades. Entre os temas estão os jogos de luta, infantil, futebol, corrida e outros. Quem quiser participar vai poder fazer a inscrição na hora, dentro do cronograma do evento que terá um horário específico para a inscrição.

Os jogos que estarão nas competições serão Dota 2 e Counter Strike Global Offensive (CSGO). Os competidores que se destacarem serão premiados como os melhores jogadores do estado. Para o diretor do CCTI, Johnny Pereira, existem várias maneiras de incentivar a inclusão digital, o importante é ajudar jovens a ter acesso às tecnologias. “Pelo segundo ano seguido nós incentivamos eventos como esses. É muito bom poder contribuir para propagação da cultura, e melhor ainda quando é na área digital”, ressaltou.

Durante o evento, dez expositores de colecionáveis do RR Clube HQ vão expor figuras em quadrinhos do Star Wars, Marvel, DC Comics, Vertigo, réplicas de carros e games antigos. Além disso, também terá apresentação de trabalhos de artistas plásticos.

Segundo o presidente do Roraima e-Sportes Club, Marcelo Maciel, no ano passado o Roraima Game Weekend conseguiu reunir aproximadamente três mil pessoas. “Essa é uma programação que abrange todas as idades, basta gostar desse mundo virtual. Serão dois dias de pura diversão com uma vasta programação. Neste ano, esperamos atingir um público superior ao do ano passado”, concluiu.