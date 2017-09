Centro de Apoio aos Municípios visita comunidades no Baixo Rio Branco

O deputado e coordenador do Centro de Apoio aos Municípios da Assembleia Legislativa de Roraima (CAM), Joaquim Ruiz (PTN), visitou, no início deste mês, comunidades ribeirinhas localizadas na região do Baixo Rio Branco, Sul do Estado. Segundo Ruiz, a ideia principal da visita foi verificar de perto as necessidades urgentes dos moradores, ouvir as demandas e posteriormente trabalhar estas questões em projetos direcionados para o desenvolvimento da região.

“Esta região precisa de apoio e suporte dos governos Federal e Estadual, além de suporte dos demais Poderes. Um dos objetivos desta visita foi também realizar um levantamento socioeconômico sobre as dificuldades dessas famílias, das peculiaridades da região para que possamos fazer um projeto de desenvolvimento integrado. Estivemos reunidos com moradores das comunidades de Santa Maria do Boiaçú, Sacai e Lago Grande, e ouvimos as necessidades e anseios desta população”, acrescentou o deputado.

Aproveitar a mão de obra qualificada de imigrantes que escolheram Roraima para viver, também pode ser uma alternativa para avançar no desenvolvimento de projetos para estas comunidades, pois segundo Joaquim Ruiz, existe uma deficiência de profissionais qualificados para atuar nestas localidades mais afastadas. “Ali há uma carência de tudo, só tem um médico para atuar em toda região do Baixo Rio Branco e não tem técnico agrícola, nem engenheiro agrônomo que possam atuar em áreas do segmento produtivo para alavancar a economia. Acredito que esses imigrantes com mão de obra qualificada, inseridos dentro de um projeto de assentamento com o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), podemos transformar aquela região em um polo riquíssimo de produção de alimentos e geração do turismo já que existe um forte potencial”, avaliou o coordenador do CAM.

Fábio Lima, coordenador técnico do Centro de Apoio aos Municípios, que acompanhou o deputado Joaquim nessa visita ao Baixo Rio Branco, disse que o relatório sobre o trabalho realizado naquela área, já está quase concretizado. “Estamos em fase de consolidação das informações, pois fizemos várias visitas e reuniões e detectamos que a maioria das demandas foram nas áreas de Educação e Saúde, pois as escolas e postos de atendimentos médicos existentes nas comunidades, não atendem as demandas segundo relatado pelos moradores”, afirmou.

Emendas

Como deputado, Joaquim Ruiz garantiu ainda que vai, a partir do diagnóstico que será produzido pela equipe técnica do CAM, trabalhar em indicações destinadas ao Baixo Rio Branco. “Quando tivermos o diagnóstico pronto, destinarei parte das minhas emendas para aquela região, pois temos questões importantes como a construção de mais uma escola que atenda alunos do ensino médio e mais suporte na área de Saúde”, citou o parlamentar ao reafirmar que vai trabalhar para que esses problemas sejam resolvidos.

CAM

Tem a finalidade de apoiar os poderes Executivo e Legislativo municipais, com assessoramento técnico e legislativo. Trabalha ainda na promoção de treinamentos e qualificação de vereadores e prefeitos do interior de Roraima. O CAM funciona no prédio da Assembleia Legislativa de Roraima, localizado na rua Agnelo Bitencourt (próximo a Receita Federal).

Tarsira Rodrigues