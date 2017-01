Centro Ciência Tecnologia e Inovação sedia Roraima Game Weekend

Fãs de cultura pop e tecnologia tiveram um fim de semana cheio, com a 2ª edição do Roraima Game Weeken. O evento foi realizado neste sábado e domingo (28 e 29) pela segunda vez, no Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI), da Prefeitura de Boa Vista com apoio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec). Foram mais de mais de cinco mil pessoas nos dois dias.

Foram dois dias inteiros dedicados a torneios de games, como Dota, League of Legends e Just Dance, além de exposição de miniaturas e figuras de ação, vendas de produtos diversos relacionados a cultura pop. Dez expositores apresentaram um pouco do universo Star Wars, Marvel, DC Comics, entre outros.

“O CCTI apoia todas as ações voltadas à área de tecnologia, quando se fala em games, super heróis e cultura pop em geral, o lado tecnológico já está aninhado. Então, desde o ano passado nós vimos a importância de ceder este espaço, que é a área mais propícia para esse tipo de ação, e nós abraçamos esta ideia”, afirmou o vice-prefeito e secretário municipal de Inclusão Digital, Arthur Henrique.

Um dos grandes destaques do evento foi o Concurso de Cosplay, que são fantasias relacionados ao mundo dos super heróis. Após o torneio, o público pode conhecer os cosplayers e fazer selfies com eles. Isabela Dallagassa foi a vencedora da competição e elogiou a promoção de um evento desta natureza em Roraima.

“Tivemos muitos eventos no passado, que ajudaram com que muitos cosplayers surgissem na cidade e encontrassem seu talento, pois isso não é apenas um hobby. Se torna uma profissão, até. E eu fiquei muito feliz por isso ter sido resgatado e, pela segunda vez, estamos aqui no Roraima Game Weekend, que já é um grande evento aqui na nossa capital”.

Para o organizador Marcelo Maciel, da RR E-Sports, o CCTI é um espaço propício que já oferece à população o acesso às novas tecnologias e foi um grande apoio para que o Roraima Game Weekend se tornasse uma realidade, repetindo neste ano o sucesso que foi a primeira edição.

“Nós conseguimos superar no primeiro evento do ano passado. Mal conseguimos caminhar pelo espaço, devido a tantas pessoas. E devemos muito ao apoio que obtivemos do CCTI, que já é referência em termos de tecnologia e inovação, como o nome já diz. O lugar é uma área de inclusão que está dando certo. E nós somos muito gratos por esta parceria”.