Central do Carnaval vai funcionar durante todas as noites de folia

Todos os anos, a Prefeitura de Boa Vista organiza um espaço exclusivo para a comercialização de abadás e para a ampla divulgação dos blocos de carnaval. Desta vez, a Central do Carnaval foi instalada na Praça Fábio Marques Paracat, próximo ao palco de shows. Começou a funcionar na noite desta sexta-feira, 17, e ficará diariamente até o último dia de folia na avenida, no dia 28, sempre das 18h30 às 22h.

No local, os representantes de blocos também poderão comercializar comidas e bebidas durante esse período de propaganda e venda de abadás. O espaço foi estruturado com um mini palco para som ao vivo com bandas locais e som mecânico, como uma forma de promover um esquenta do carnaval 2017 e atrair foliões para impulsionar as vendas.

“Esse espaço foi criado democraticamente para os blocos fazerem sua comercialização, promoções, difundir seu produto e a sua marca. E trazer pra cá a alegria que eles já irão levar para o circuito na avenida. Tanto os credenciados quanto os convidados poderão usufruir da Central do Carnaval”, disse Enos Almeida, superintendente de Cultura da Fetec.

Os representantes dos Blocos dos Palhaços estavam cedo no local com o intuito de garantir este ano um número expressivo de foliões na avenida. “Foi uma boa ideia da prefeitura trazer a Central para a Praça porque aqui é bem movimentado, aqui passa famílias com crianças e jovens. Espero que possam escolher o nosso bloco. O Bloco foi criado para todos os públicos, da criancinha ao senhor de idade. A nossa expectativa é vender em torno de 500 abadás”, ressaltou Wallace Feitosa, presidente do bloco.

Já Gabrielle Cruz, presidente do bloco convidado Você Folia, não perdeu tempo e foi com sua turma para garantir a venda dos abadás. “O nosso bloco vai brincar pela primeira vez na avenida. Esta oportunidade será bem proveitosa porque facilita para nós divulgar o bloco como gostaríamos. Aqui a gente consegue está em contato direto com a sociedade. Pretendemos colocar em torno 300 foliões na avenida”, disse.

Entre os dias 24 e 28, Boa Vista vai cair na folia na Avenida Capitão Ene Garcez. São 17 blocos confirmados para passar pelo circuito do Carnaval 2017. Pelo quarto ano consecutivo, a prefeitura promove a festa no formato de blocos de rua, um resgate histórico que tem agradado o público boa-vistense.

Neste final de semana, o Carnaval estará presente em alguns lugares como na Praça do Mirandinha com o Igarapé Folia, que ocorre neste sábado, 18. No domingo, 19, será o Baile Infantil com premiação das melhores fantasias no Pátio Folia. A exposição “Memórias de outros carnavais”, continua no Pátio Roraima Shopping para visitação, como forma do público conhecer que a folia em Boa Vista começou com os blocos, na década de 1940.

Ceiça Chaves