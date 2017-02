Central do Carnaval passa a funcionar a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira, 17, às 18h30, os blocos de carnaval terão espaço garantido na Central do Carnaval, localizada na Praça Fábio Marques Paracat, próximo ao palco de shows, para a comercialização de abadás e ampla divulgação da folia na avenida. A Central funcionará todas as noites até o último dia de carnaval (28).

O local está reservado tanto para venda dos abadás, divulgação dos blocos e ainda terá a praça de alimentação para a venda de comidas e bebidas durante esse período. Boa Vista vai cair na folia entre os dias 24 e 28 na Avenida Capitão Ene Garcês. São 17 blocos confirmados para passar pelo circuito da folia. Pelo quarto ano consecutivo, a prefeitura promove a festa no formato de blocos de rua, um resgate histórico que tem agradado o público boa-vistense.

A exposição “Memórias de outros carnavais”, continua no Pátio Roraima Shopping para visitação, como forma do público conhecer que a folia em Boa Vista começou com os blocos, na década de 1940.

Ceiça Chaves