Central de Atendimento dos Juizados está em novo endereço

A Central de Atendimento, Conciliação e Distribuição dos Juizados Especiais, que antes funcionava no prédio localizado por trás do Fórum Sobral Pinto, está funcionando agora no primeiro piso do Fórum Advogado Sobral Pinto, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

A Central é o órgão auxiliar dos Juizados Especiais, e visa o atendimento ao público nas seguintes situações: redução a termo dos pedidos orais; recebimento e distribuição de petições de competência dos Juizados Especiais Cíveis e do Juizado da Fazenda Pública.

Os Juizados Especiais são um importante meio de acesso à justiça, pois permitem que cidadãos busquem soluções para seus conflitos cotidianos de forma rápida, eficiente e gratuita.

Qualquer pessoa física e capaz pode ingressar com uma ação nos Juizados sem a necessidade de advogado, desde que o valor da causa não ultrapasse 20 (vinte) salários-mínimos, pois, neste caso, a assistência do advogado é facultativa.

O acompanhamento por parte de um profissional da advocacia só é exigida quando o valor da causa estiver entre 20 e 40 salários-mínimos. A ação será protocolada diretamente no Sistema Projudi e distribuída a um dos Juizados Especiais.

Nos casos em que não for necessário advogado, o autor pode procurar a Central de Atendimento e Conciliação dos Juizados, no Fórum Advogado Sobral Pinto, das 8 às 18 horas. Os próprios servidores lotados na Central orientam o cidadão quanto à documentação exigida, ouvem seu relato, fazem o preparo da petição e distribuem a ação a um dos Juizados.

Estatística

No primeiro semestre deste ano, a Central de Atendimento, Conciliação e Distribuição dos Juizados Especiais registrou cerca de 4 mil atendimentos. Os dados apontam que 2.120 processos foram distribuídos, com a realização de 257 audiências e 282 acordos. Além desses dados, a Central registrou, ainda, 1.916 atermações, que são as petições dirigidas ao juiz quando, por algum motivo, não houve possibilidade de acordo ou agendamento de audiência.

Ascom/TJRR