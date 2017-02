Ceforr está com matrículas abertas para cursos de Formação pela Escola

O Ceforr (Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima) está com o período de matrículas aberto para cursos de Formação pela Escola. A ideia é fortalecer a atuação dos agentes e parceiros envolvidos na execução, monitoramento, avaliação, prestação de contas e controle social dos programas e ações educacionais financiados pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Os cursos são nas áreas de PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), Controle Social para Conselheiros, PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e o Sistema Educacenso (Censo Escolar da Educação Básica). Todos são na modalidade à distância com um encontro presencial. Os cursos começam no dia 16 de março.

A diretora do Centro, Eliane Melo, disse que neste ciclo as vagas são destinadas para o Grupo Focal conselheiros do CAE (Conselhos de Alimentação Escolar), conselheiros do CACS (Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb), técnicos municipais/estaduais que atuem na parte de execução de programas do FNDE, prefeitos, secretários de educação, diretores de escola e membros das Associações de Pais e Mestre das escolas estaduais e municipais.

“Os cursos são para aqueles que realizam o controle sobre o uso dos recursos orçamentários alocados nessas ações e programas, tais como: profissionais de ensino das redes públicas, técnicos e gestores públicos municipais, estaduais e distritais que atuam na Educação Básica”, reforçou.

Matrículas

Quem tiver interesse em fazer os cursos, deve procurar a Secretaria Acadêmica do Ceforr durante os horários de expediente pela manhã e tarde, para efetuar as matrículas, que seguem até 6 de março.

A documentação necessária é: RG, CPF, comprovante de residência e comprovação de vínculo como um dos membros do grupo focal. Os candidatos devem ter e-mail pessoal atualizados. O Ceforr fica na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Calungá. Outras informações podem ser obtidas pelo no telefone 3621-3000.

Ozieli Ferreira