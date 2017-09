Ceforr celebra 10 anos com seminário sobre prática inclusiva

Para um educador desenvolver um bom trabalho no processo de construção da educação inclusiva, são necessárias mudanças na gestão escolar, preparando professores para solucionar as necessidades dos alunos.

Pensando nisso, o Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto) inicia nesta quinta-feira, 14, o Seminário Desafios da Educação – outros olhares sobre as práticas alusivas. O evento é direcionado para professores da rede estadual indígena e não indígenas.

A abertura acontece na Escola de Música de Roraima, a partir das 16h30 com o credenciamento. Em seguida, acontece o cerimonial de abertura. Na sexta-feira, 15, a programação inicia às 8 horas, com a palestra do representante do Mec (Ministério da Educação), Luiz Roberto Rodrigues Martins e mesas redondas.

“Este seminário é um passo importante para o debate e discussão junto aos professores, ajudando na prática inclusiva. Ele tem como objetivo colocar em prática uma nova definição, tornando a educação capaz de acolher a todos, independente das diferenças, eliminando os preconceitos existentes entre os diversos povos e culturas”, disse a coordenadora do núcleo pedagógico, Maristela Araújo.

A ideia é proporcionar um entendimento claro de que o indivíduo deve ser inserido no espaço da escola de forma complexa, sem ter nenhum tipo de tratamento ou conduta especial que venha excluí-lo das dinâmicas escolares.

O seminário é também uma comemoração, dando ênfase aos 10 anos da criação do Ceforr (Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima), que contribuiu para a formação de professores, na formação continuada e inicial. “Essa é a ideia do seminário: Fazer o professor repensar sobre suas ações na sala de aula em relação à prática inclusiva e aos 10 anos do Ceforr de contribuição para educação”, finalizou Maristela Araújo.

Programação

No primeiro dia será ministrada uma palestra, além de uma apresentação cultural dos professores indígenas do curso do Tamîkan. No segundo dia serão ministradas quatro palestras, sendo duas pela manhã e duas à tarde, além de mesas redondas.

Os palestrantes vão abordar a gestão escolar no contexto da educação inclusiva, inclusão escolar: as práticas pedagógicas em discussão, a importância da tecnologia na educação inclusiva e iniciação científica na educação básica e a prática inclusiva.

Edjane Coutinho