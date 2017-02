Cedcar RR intensificará ações junto aos conselhos municipais em 2017

Estar ainda mais próximo dos conselhos municipais que atuam na defesa dos direitos das crianças e adolescentes é uma das principais metas do Cedcar RR (Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes) para 2017. A primeira reunião do ano foi na manhã desta terça-feira, 7, na Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social), com representantes das 12 instituições, entre governamentais e da sociedade civil, que compõem o Conselho.

Os conselheiros estão trabalhando na elaboração do Plano de Ação para 2017, onde devem constar ações como a capacitação de conselheiros municipais e conselheiros tutelares, garantindo um atendimento ainda mais qualificado em todo o Estado.

“Visitamos os municípios e detectamos que muitos conselhos não estão sendo atuantes como deveriam, por isso faremos visitas às prefeituras para oferecermos apoio técnico, com orientações e capacitações, de forma que estejamos ainda mais próximos desses conselhos municipais”, explica Verônica Oliveira, presidente do Cedcar.

A próxima reunião do Conselho será no mês de março. “Com os municípios e Estado atuantes, podemos conhecer melhor a realidade de cada localidade para avaliar as estratégias de atuação, além de dados que possamos provocar os órgãos envolvidos na rede de proteção”, concluiu.

Simone Cesário