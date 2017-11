Cedcar e Setrabes promovem encontro de fortalecimento dos direitos das crianças e adolescentes

Teve início nesta terça-feira, 21, e segue até quinta-feira, 23, o I Encontro de Fortalecimento, Sensibilização e Garantias de Direitos das Crianças e Adolescentes de Roraima. O evento promovido pelo Cedcar (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente de Roraima) em parceria com a Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) é realizado no auditório da Secretaria nos períodos da manhã, das 8h às 12h, e tarde, das 14h às 17h.

O encontro reúne representantes de entidades e órgãos que atuam com a criança e adolescente no Estado e nesses três dias serão debatidos temas que envolvem legislação, atuação dos conselheiros tutelares, a política do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), tráfico e exploração de crianças e adolescentes, trabalho infantil, rede de atendimento, fluxo e abordagem a crianças e adolescentes indígenas, dentre outros.

Para a secretária-adjunta da Setrabes, Edilania Mangueira, “a capacitação é essencial para contribuir na qualificação do atendimento prestado à população de Roraima, já que os conselheiros tutelares são a porta de entrada na identificação da violação dos direitos das crianças e adolescentes”.

A presidente do Cedcar, Verônica Oliveira, pontuou que todos os dias há mudanças na legislação e no cenário envolvendo esse público, “por isso são necessárias essas capacitações com todos os profissionais envolvidos nesse trabalho para fortalecimento da rede de proteção, tendo em vista que, com uma rede capacitada, quem ganha é a população”.

Com a intensa imigração venezuelana para Roraima a rede de proteção à criança e adolescente esbarra em situações que representam um desafio diário para o trabalho junto a esse público, como afirmou a conselheira tutelar de Pacaraima, Jonmara Macedo Fischer, que também participa da capacitação.

“Enfrentamos desafios diários que, muitas vezes, não sabemos como solucionar. Por isso essa capacitação é importante para que possamos agregar conhecimento e compartilhar nossos desafios em busca de soluções junto a todos os profissionais que participam dessa capacitação”., finalizou Jonmara.