Cecília Brasil/ Silvio Botelho: Smtran orienta condutores sobre mudança no trânsito

A Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) orientou condutores de veículos na manhã desta quarta-feira, 11, a respeito das mudanças que foram empregadas na avenida Cecília Brasil, Centro de Boa Vista, que um dia antes passou a ter sentido único. A orientação se deu por meio de uma blitz educativa, que também contou com jovens do Projeto Crescer que participam da Oficina de Trânsito.

A orientação foi para que os condutores se atentassem à nova sinalização que a via recebeu, o que representa a proibição de se fazer conversão à direita por quem segue pela avenida Silvio Lofego Botelho, ao lado do Terminal Urbano José Campanha Wanderley. A mudança de sentido foi pensada a fim de minimizar o risco de acidentes, além de contribuir com a fluidez do trânsito no local.

“Aqui o fluxo de veículos é bem intenso, pois é por onde passam os ônibus e os táxi-lotação, fora os veículos de cidadãos comuns. Foi necessária essa mudança para melhorar o tráfego, fora o risco de acidentes que era bem alto”, explicou a diretora da Smtran, Ednalva Freitas.

A mudança de sentido na avenida Cecília Brasil era também uma demanda antiga dos condutores de táxi-lotação. De acordo com o presidente da Cooperativa dos Táxi-Lotação, Luiz Alves, ele enviou ofício à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Emhur) e à Smtran a fim de que o problema fosse resolvido também na avenida Ajuricaba, que também foi atendido pela Prefeitura de Boa Vista.

“Essa mudança veio em boa hora. Foi algo que a nossa classe sempre aguardava, pois estava complicado lidar com fluxo alto de veículos nas avenidas. Agora com o sentido único das duas avenidas [Cecília Brasil e Ajuricaba], podemos nos organizar melhor no local”.

Toda a sinalização devida está sendo implantada pela Smtran. A recomendação é que os condutores sejam sempre atentos, para evitar transtornos. “É de extrema importância que o condutor observe as placas de trânsito nas vias públicas. Só através do respeito à legislação é que poderemos diminuir os acidentes em nossa cidade”, ressaltou Freitas.

Fábio Cavalcante