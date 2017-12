CCTI promoveu inclusão digital para crianças e jovens

O slogan da Prefeitura de Boa Vista é trabalhar e cuidar das pessoas. Isso não seria verdadeiro caso esse trabalho ficasse restrito à questão da infraestrutura, que tem feito da capital roraimense uma das melhores e mais acolhedoras cidades da região Norte. Além da infraestrutura, como o Hospital da Criança aparelhado, ruas e avenidas amplas, postos de saúde funcionando e tudo mais, a prefeitura também se preocupa com a preparação para o dia de amanhã. É aí que entra o Centro de Ciências, Tecnologia e Inovação (CCTI), com a proposta de promover a inclusão digital.

É no CCTI que se desenvolve a educação tecnológica, a disseminação da inovação e o empreendedorismo por meio da tecnologia da informação, potencializando a mão de obra municipal e regional, visando o desenvolvimento econômico. 2017 marcou como o primeiro ano de atuação da Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital (SMTI). Antes, era chamada Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital (SEID).

Neste primeiro ano da nova nomenclatura da secretaria, as ações foram as mais diversas. O CCTI ofereceu para a população mais de 1.180 vagas em seus vários cursos. O “Estalos de desenvolvimento” é um deles, com o reforço de atividades de curta duração como minicursos, oficinas de aprendizagem, palestras, workshops e hackathons. Cursos estes, destinados a pessoas de todas as idades, independente do grau de escolaridade. Os cursos oferecidos visam despertar o interesse pela cultura digital, desenvolvendo novas habilidades e competências tecnológicas.

Robótica

A Robótica Educacional, que apoia o aprendizado do aluno em sala de aula, foi continuada neste ano de 2017, auxiliando o desenvolvimento tecnológico de nossas crianças, com vagas para alunos de escolas públicas e privadas do município.

Na Robótica de Competição, foram criadas duas turmas, totalizando 30 alunos para a denominada “equipe de elite”. Foi responsável por representar a cidade em competições em nível nacional na área de robótica. Essa equipe recebeu formação específica para isso e participou da Olimpíada Brasileira de Robótica em Curitiba e, posteriormente, da competição regional da Lego (FLL), em Manaus.

Desbravadores Digitais

O “Desbravadores Digitais” é um projeto de inclusão social digital e cidadã que reúne alunos do ensino fundamental para desbravar o território do município e construir propostas de políticas públicas que melhorem a qualidade de vida das pessoas, com a adoção de tecnologias. O projeto, que teve início neste ano apenas no CCTI, foi expandido para quatro escolas do município e auxiliou professores e alunos para atuarem com tecnologia em sala de aula.

Outra atividade na área de aprendizado em informática é o “Programa de Talentos”, que visa à capacitação e posicionamento de profissionais no mercado de trabalho na área de desenvolvimento de softwares.

A SMTI desenvolveu o Fórum de Cidade Inteligente e Humana – PEBV 2020 -, que levou conhecimento e sensibilizou a sociedade sobre o movimento para tornar Boa Vista uma cidade dentro do conceito de Inteligente e Humana e, ainda ouvir as contribuições dos participantes para o desenvolvimento e execução do Plano Estratégico de Cidade Inteligente e Humana, debatendo temas voltados para as áreas de segurança, educação, turismo, mobilidade urbana, desenvolvimento social, econômico, sustentabilidade, planejamento urbano, habitacional e ainda conectividade dentro do conceito Smart City.

Oficinas

Ao longo de 2017, também ocorreu a Execução da Semana Municipal de Robótica. Esse evento, que marca o encerramento anual das atividades de robótica, foi ampliado para que a população tivesse a oportunidade de acompanhar a competição dos alunos do CCTI e também participar de oficinas que demonstraram um pouco deste mundo dos robôs.

A Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital também apoiou o desenvolvimento de eventos direcionados ao empreendedorismo e inovação tecnológica dentro do município, em parceria com diversas instituições publicas e privadas.

Entre esses eventos e instituições, ressaltam-se o Roraima Game Weekend; Pré-aceleração Startups Buriti Valey; Buriti Talks; Workshop Canvas para design Thinking; Workshop Branding – Educação Empreendedora; Consultoria Jurídica Sebrae para startups Buriti Valey; Hackathon Embrapa – Lançamento e desenvolvimento; Consultoria marketing Sebrae para startups Buriti Valey; Hackathon Embrapa categoria – Encerramento; Startup Day; III Feira Tecnológica de Startups IFRR; II Demo Day Buriti Valey; Biter; e Feira da Industria – FEIND.

A importância do trabalho realizado pelo Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Boa Vista foi reconhecida também fora do Estado. Entre as várias competições realizadas sobressaem-se:

* O Torneio de Robótica Manaus – Equipe vencedora de prêmio em uma categoria. Boa Vista foi a única prefeitura a enviar uma equipe de robótica para a competição;

* Congresso Connected Smart Cities, realizado em São Paulo. O ‘Desbravadores Digitais’ foi destaque como projeto de incentivo a participação da sociedade na gestão pública.

“Esse momento é um marco para a Prefeitura de Boa Vista, porque coloca nosso município no cenário nacional de robótica, ao participar de uma das principais competições do Brasil. Essa conquista e os outros resultados que nós temos alcançado no aprendizado das crianças justificam os investimentos que a prefeita Teresa Surita vem fazendo na área de tecnologia”, destacou o secretário municipal de Tecnologia e Inclusão Digital, Arthur Henrique Machado.

“A prefeitura entende que isso é realmente importante no desenvolvimento da educação em Boa Vista”, explicou Arthur, ao ressaltar a importância da participação vitoriosa dos alunos do CCTI na Olimpíada Brasileira de Robótica, realizada em novembro deste ano, em Curitiba (PR).

Francisco Espiridião