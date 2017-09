CCTI promove palestra sobre Cultura da Soja e do Milho em Roraima

Os alunos do projeto Desbravadores Digitais participaram de palestra no Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI) sobre o tema Cultura da Soja e do Milho em Roraima. Como parceiro, o diretor técnico da Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas, Fábio Guths, tratou do assunto com os jovens para incentivar e despertar o interesse pela produção agrícola, e ao mesmo tempo, que criem soluções de melhorias para o setor produtivo.

“Se buscarmos o histórico do desenvolvimento da agricultura no Brasil veremos que começou com a cultura da soja. Agora, Roraima está se despontando como fronteira agrícola, então é muito importante que esses jovens hoje tenham esse conhecimento, saibam os benefícios, a utilização e o que pode ser melhorado para o estado de Roraima. A nossa intenção é plantar uma sementinha em cada um deles, incentivar e despertar interesse para que no futuro possam ser produtores”, disse Fábio.

Este ano, os temas “Agricultura e Clima” foram propostos para as turmas do projeto Desbravadores Digitais. Todas as terças e quintas-feiras, à tarde, cerca de 50 adolescentes de 13 a 15 anos, se reúnem nas aulas para trabalhar encima destes temas, com o intuito de criar políticas públicas para o desenvolvimento da cidade.

Para Karen Elenn, instrutora do projeto, o tema é importante porque leva os adolescentes a conhecerem mais sobre a agricultura local.

“A agricultura está presente no nosso estado e município. Para eles, é muito importante saber as mais variadas culturas agrícolas, como produzir, como é cultivado. O projeto tem a missão de criar políticas públicas para a melhoria da nossa capital. Então, estamos trabalhando sobre o que a nossa cidade tem de melhor para oferecer”, ressaltou.

Hoje, o projeto também é desenvolvido em quatro escolas municipais. As pioneiras são as escolas municipais Luíz Canará, Juslany de Souza Flores, Delacir de Melo Lima e Carmem Eugênia Macaggi. Estão envolvidos em torno de 120 alunos do 4º Ano do Ensino Fundamental. Ainda segundo Karen, os resultados são positivos e que refletem no desempenho dos alunos em sala de aula.

“A melhoria e o desempenho dos alunos melhoraram significativamente, assim como o envolvimento dos professores que abraçaram o projeto. O Desbravadores Digitais visa o pertencimento das crianças e adolescentes, fazendo com que eles se sintam membros da nossa capital como alguém que possa contribuir e mudar a realidade”, disse a instrutora.

Vagas abertas: O Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI) está com vagas abertas para o curso Desbravadores Digitais. As inscrições podem ser feitas diretamente no site http://ccti.boavista.rr.gov.br.

O que é o projeto?

Os Desbravadores Digitais é um projeto de Inclusão Social Digital e Cidadã, que reúne alunos do ensino fundamental para desbravar o território do município e construir propostas de políticas públicas que melhorem a qualidade de vida das pessoas, com a adoção de tecnologias. O projeto foi adaptado para ser trabalhado nas escolas como um ensino interdisciplinar, pois ao longo das aulas serão utilizados os conteúdos de Geografia, História, Ciências, Matemática e Português, com aplicações práticas.

Serão utilizadas ferramentas tecnológicas voltadas ao tema “Agricultura e Clima”, em um modelo de ensino conhecido como Educação 3.0 e Ensino Hibrido, é o progresso da educação em seu terceiro nível. Este modelo de ensino defende um aprendizado diferente, em que o próprio aluno procura o conhecimento, ao invés do professor entregar a informação. Este modelo amplia a capacidade cognitiva dos alunos.

Ceiça Chaves