CCTI oferece 170 vagas para minicursos

O Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI) está oferecendo novas vagas para minicursos a partir desta quarta-feira, 15, que fazem parte da modalidade Cursos Estalos, gratuitos, e com carga horário que varia de 8 a 12 horas. Os cursos têm de 15 a 80 vagas e as inscrições podem ser feitas pelo site ccti.boavista.rr.gov.br até serem preenchidas todas as vagas.

As aulas serão ministradas pela manhã e à tarde, com horários que variam das 8h às 18h, dependendo do minicurso escolhido. O projeto Estalos incorpora ampla gama de atividades de curta duração, que visam despertar o interesse pela área digital. Alguns minicursos são voltados para crianças que ainda não têm nenhuma noção de informática.

Para o diretor do CCTI, Johnny Pereira, a população pode aproveitar uma semana cheia de cursos rápidos. Essa é mais uma oportunidade oferecida pelo Centro, totalmente de graça e é uma maneira de agregar mais conhecimentos. “Os minicursos são ótimas oportunidades de iniciação na área da informática”, concluiu.

Minicursos disponíveis

– Laravel – Primeiros passos: Esse minicurso é voltado para quem já tem noção de programação, focado nos desenvolvedores PHP que querem utilizar um Framework MVC, mais produtivo e moderno. O interessado pode ter idade a partir de 16 anos. Durante o curso, o aluno vai entender a arquitetura Model View Controller, conectar sua aplicação ao banco de dados MySQL e desenvolva suas views de forma flexível.

Para esse curso, são oferecidas 40 vagas, sendo 20 para o período da manhã das 8h às 12h e 20 vagas para a tarde, das 14h às 18h. Com carga horária de 8h, o curso tem início previsto para o dia 21 de fevereiro e término dia 23, com aulas na terça e quinta-feira.

– Unity – Desenvolva seu primeiro jogo: Para fazer esse minicurso, o interessado precisa ter idade mínima de 16 anos, ter desenvoltura ao manusear os recursos do computador e noções de tecnologia. Nele, será utilizada plataforma Unity, usada para criar jogos e experiências interativas em 2D e 3D. O minicurso vai ensinar os primeiros passos da criação de jogos.

Para esse curso são 30 vagas, sendo 15 para o período da manhã das 8h às 12h e 15 vagas para a tarde, das 14h às 18h, com carga horária de 12h. O curso tem início previsto para o dia 20 de fevereiro e o término dia 24, com aulas na segunda, quarta e sexta-feira.

– Robótica – Primeiros passos: Esse minicurso é voltado para crianças com idade de 9 a 12 anos. O aluno vai aprender os primeiros passos da Robótica Educacional. Para esse minicurso, são oferecidas 80 vagas, com carga horária de 12h. As aulas iniciam no próximo dia 20 de fevereiro e seguem até o dia 24, sendo ministradas na segunda, quarta e sexta-feira, em duas turmas, das 8h às 12h ou das 14h às 18h.

Os interessados que tiverem alguma dúvida podem ir ao CCTI, que fica localizado na avenida Glaycon de Paiva, nº 1820, bairro Mecejana ou ligar no telefone 3625-6336. Após efetuar a inscrição no site, o aluno deverá entregar no CCTI cópia do RG e CPF e do comprovante de residência.