CCTI é destaque em etapa Regional Norte do Torneio de Robótica

A equipe I Robot representou o Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI) no Torneio de Robótica First® Lego® League (FLL) – Etapa Regional Norte, que ocorreu nos dias 1º e 2 de dezembro, em Manaus – AM. O grupo, formado por dez alunos do Projeto de Robótica, conquistou o Prêmio Especial: Contra todas as adversidades, por ter se destacado em todas as modalidades que disputou.

O torneio teve como tema a hidrodinâmica. As equipes tiveram que identificar problemas relacionados ao uso da água e propor soluções inovadoras em curto prazo, usando robôs para cumprir as missões. Durante as provas, as equipes foram avaliadas nos quesitos Desafio/Design do Robô, Projeto de Pesquisa e Core Values.

A I Robot não conseguiu a classificação para a etapa nacional do torneio, mas se destacou entre as 27 equipes que disputaram a competição. “Em todas as provas, a gente sempre trabalhou em equipe. Sempre que aparecia uma dificuldade todos ajudavam”, disse João Vitor Ribeiro Flausino, de 11 anos, líder da equipe.

“Nós nos juntamos para fazer o projeto de pesquisa, o design do robô, as programações e conseguimos o troféu para Boa Vista. Isso estimula a gente voltar à competição no ano que vem e tentar conseguir vaga para a etapa nacional”, completou Lucas Sampaio, de 10 anos, programador.

Para a instrutora Keila Silva da Costa, o prêmio foi uma grande conquista para a equipe e para o Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação. “Foi a primeira vez deles no torneio, eles tiveram pouco tempo para treinar e, mesmo assim, conseguiram se destacar. Para eles, é como se fosse o primeiro lugar. O Projeto de Robótica busca instigar o conhecimento, a curiosidade e as habilidades dos alunos e , dessa forma, incentivar a criança ao projeto de pesquisa, a ser um cientista, engenheiro”, disse.

Gleide Rodrigues