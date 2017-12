CCTI: alunos encerram Desbravadores Digitais com palestras e oficinas

Os coordenadores do projeto Desbravadores Digitais promoveram o encerramento das atividades nesta quarta-feira, 13, na escola Municipal Carmem Eugênia Macaggi, no bairro Asa Branca. Palestra, oficinas e apresentação de resultados marcaram as atividades de encerramento.

Luara Kely, 10 anos, também participou o projeto e proferiu uma palestra para apresentar os resultados das pesquisas para outras turmas da escola Carmem Eugênia, que ficou responsável pelo assunto; Locais de Comercialização. “Falei um pouco sobre agricultura e os Desbravadores e apresentei o que aprendi sobre agricultura, foi muito legal” explicou.

O professor Gladson Loreto da escola Carmem Eugênia avaliou como positiva a participação dos alunos da 4º Turma B. “Foi muito bom, tivemos experiência de campo com os alunos fazendo pesquisas nos bairros e aqui na escola, então foi muito positivo. Os alunos ficaram empolgados principalmente com as pesquisas na internet” observou.

O projeto foi lançado em abril deste ano e serviu como projeto piloto em quatro escolas da rede municipal de ensino. No total 150 alunos do 4º ano participaram do projeto e trabalharam com pesquisas na área de agricultura, pesquisando os seguintes temas: Hábitos de consumo, locais de comercialização, culturas agrícolas e métodos de plantio. Tendo como principal ferramenta a internet e com a orientação do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação – CCTI.

Para Filipe Rocha, o coordenados do projeto, a ideia é unir a tecnologia com a educação. “Queremos unir a tecnologia com a educação, para que o aluno tenha um melhor entendimento das inovações” disse. Rocha disse ainda que o projeto piloto foi um sucesso. “Nós vamos ampliar o número de 150 para 1.400 alunos do 4º ano” adiantou.

Desbravadores Digitais

O projeto, desenvolvido pelo CCTI, tem o intuito de fazer com que os alunos conheçam mais o território municipal utilizando sistema GIS Opensource e imagens de satélite. As informações e dados coletados são trabalhados em oficinas de modo que estimulem a criação de políticas públicas sob os olhares da população. O objetivo central do projeto é promover a inclusão digital de maneira lúdica através de atividades que envolvam os participantes, população e gestores.

Edson Rodrigues