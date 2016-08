CCTI: alunos do Curso de Robótica começam a montar protótipos com as peças do Kit Lego

O curso de Robótica do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI) entrou em uma nova etapa, após um mês do início das aulas, os alunos começaram a colocar em prática as técnicas de montagem. A partir de agora, as crianças vão aprender a desenvolver as habilidades de montagem com seus primeiros protótipos.

As turmas do Laboratório Dois de robótica foram divididas em duas equipes, cada uma com 10 alunos, para começar o processo de montagem do robô utilizando as peças do Kit Lego. Dentro dessas equipes os alunos foram divididos para atuar em diversas funções, nas quais estão fazendo o revezamento para que cada um tenha a oportunidade de conhecer a prática de cada cargo.

Entre as funções que estão desempenhando, estão os cargos de almoxarifado, designer, contador, separador de peças. Além dessas, o projeto também prevê o cargo de programador, que só será usado nas próximas aulas.

O aluno Arthur Souza da Silva, de 10 anos, foi escolhido pela instrutora para desempenhar a função de líder da equipe por um dia. Ele e sua equipe observaram bem o manual e conseguiram concluir a montagem do robô, antes mesmo de encerrar a aula. “A maior dificuldade foi de encaixar as peças, mas nós conseguimos por que um colega ajudou o outro”, concluiu o aluno.

Segundo a instrutora Keila Silva da Costa, a previsão é que essas aulas de montagens tenham a duração de duas semanas. Os alunos vão aprender a montar os robôs de várias maneiras, utilizando ou não o manual. “Vamos treinar muito, esses alunos são empenhados, acredito que eles vão conseguir aprender a montagem dentro do prazo do nosso cronograma de aula”, disse a instrutora.

Depois desse período de montagem, os alunos vão iniciar as aulas de lógica de programação, onde será trabalhado o raciocínio das crianças, com didáticas que serão aplicadas de maneira teóricas e práticas.

Projeto de Robótica

É uma atividade extracurricular, com duração de cinco meses e voltado para as crianças da rede municipal de ensino que cursam o 4º ano e que têm idade entre 9 e 11 anos. Ao todo, estão matriculados 340 alunos, que foram divididos entre 34 turmas.

No primeiro mês do curso, eles já aprenderam a origem da robótica, estruturas variadas de robôs e as tecnologias que operam para seu funcionamento, além disso, aprenderam a identificar as peças do kit com suas nomenclaturas. O curso encerra no final do ano com a competição entre os alunos no Torneio de Robótica.