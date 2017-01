CCTI: alunos apresentam trabalho final do projeto Desbravadores Digitais

Depois de seis meses focados em pesquisas e trabalho de campo, 63 alunos do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI) apresentam nesta sexta-feira, 27, o resultado final do projeto Desbravadores Digitais. O evento inicia às 14h30 no CCTI, localizado na avenida Glaycon de Paiva, Mecejana, próximo ao Mercado Romeu Caldas.

Dois projetos serão entregues para as autoridades municipais: “Ciclovias temáticas – Interligando parques, praças e destinos turísticos” e “Segurança Pública”. Os Desbravadores Digitais são responsáveis por fazer um levantamento identificando praças, parques, estabelecimentos comerciais, pontos turísticos de cultura e aventura e instituições públicas interligadas pelas ciclovias.

Já o trabalho sobre Segurança Pública, traz como produto diversas ações propostas para melhorar a segurança em relação a ações de prevenção, por exemplo, revitalização de praças, que contribui para redução dos índices de criminalidade, em relação também a prevenção e combate ao uso de drogas e violência nas escolas, entre outras. As informações levantadas serão uma espécie de diagnóstico de cada bairro e, a princípio, devem ser utilizadas pelos gestores públicos como base para a elaboração de políticas públicas.

Para o gestor dos Desbravadores Digitais, Felipe Rocha, essa entrega do projeto será o momento em que vamos mostrar como os alunos fizeram um ótimo trabalho. ” Usamos boas referências de pesquisas, tanto na parte do circuito de ciclovias como no Plano Municipal de Segurança Pública, por isso os alunos conseguiram obter um bom desempenho e fazer um trabalho final de qualidade”, disse.

Ainda segundo Felipe Rocha, encerrar o primeiro ciclo deste projeto é uma grande satisfação. “Já estamos pensando como podemos ampliar esse projeto para dentro das escolas, multiplicar esse ensino seria muito gratificante”, concluiu.

Já a instrutora Karen Fredo ressaltou que os alunos estão bem preparados para essa finalização. “É muito gratificante acompanhar o avanço dos alunos em relação a maneira que chegaram aqui, é notável o desenvolvimento desses jovens. Estou muito orgulhosa”, disse.

A aluna do projeto Thereza Kristyna Leite Pereira, de 12 anos, está muito ansiosa pelo encerramento do curso. ” Estou muito animada e ansiosa pela apresentação final do projeto, agora estamos só corrigindo alguns pontos do trabalho para que possamos fazer uma boa apresentação”, disse.

Alguns alunos foram selecionados dentro dos grupos para fazer as apresentações de todo o trabalho desenvolvido, através de slides, mapas de identificação da cidade. Além disso, será entregue o projeto para as autoridades do Executivo e também os modelos impressos do Guia Turístico de Bolso, que seria o produto final do trabalho. Com a finalização das aulas, todos os alunos receberão certificados de participação do projeto Desbravadores Digitais.