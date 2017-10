CCTI abre novas vagas para curso de Robótica Educacional

O Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI) está com inscrições abertas para o curso de Robótica Educacional voltado a participante com idade entre 13 a 15 anos. O curso terá o total de 24h, e acontece de 6 a 13 de novembro. As inscrições podem ser feitas online através do endereço http://sisccti.pmbv.rr.gov.br/

Este curso faz parte de um processo de seleção que visa selecionar 10 alunos que integrarão parte da equipe representante do CCTI em competições externas. São 12 vagas abertas para o período matutino e 15 vagas para o vespertino. A Robótica no CCTI é utilizada para despertar o interesse em temas como ciência e tecnologia por meio da construção de robôs feitos inteiramente com peças LEGO e programados com a tecnologia LEGO MINDSTORMS.

De acordo com Johnny Pereira, coordenador do CCTI, é por meio de uma experiência criativa que os alunos resolvem problemas do mundo real: planejam, projetam, constroem e programam robôs com a tecnologia LEGO MINDSTORMS.

O Curso Robótica

Básico, é voltado para jovens entre 13 e 15 anos que trabalharão conceitos básicos utilizados em raciocínio lógico, criatividade, autonomia, além de desenvolver diversas habilidades e competências relacionadas ao trabalho em equipe, ter senso crítico e capacidade de solucionar problemas práticos e teóricos.

Jéssica Costa