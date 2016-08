CCJ do Senado aprova PEC-3 de Romero Jucá beneficiando servidores dos ex-territórios

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado (CCJ), aprovou nesta quarta-feira, 9, substitutivo do senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), à Proposta de Emenda à Constituição nº 3 de 2016, de autoria do Senador Romero Jucá, que trata do enquadramento à União, de servidores públicos, contratados pelo ex-Território Federal do Amapá, de Roraima, e de prefeituras neles localizadas.

“Foi uma dobradinha dinâmica e eficiente, entre os senadores Randolfe Rodrigues (relator), e Romero Jucá (autor), que resultou em justiça para os servidores dos ex-territórios”. A afirmação foi feita pelo presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado (CCJ), senador José Maranhão ( PMDB/RR), logo após a aprovação pela comissão, do substitutivo do senador Randolfe Rodrigues.

No início da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Romero Jucá, conseguiu inverter a pauta, para que o substitutivo do senador Randolfe Rodrigues da PEC 3, inicialmente o ítem 26 a ser apreciado, fosse à votação rapidamente. O que aconteceu logo após à sabatina dos ministros indicados para o Supremo Tribunal de Justiça.

“Foi uma grande vitória para os servidores e suas famílias que aguardam o enquadramento. Conseguimos em poucos dias, após a apresentação da PEC 3 no Senado (17.02.2016 ), que a matéria fosse apreciada na CCJ, e agora vamos trabalhar junto às lideranças do Senado, para aprovar um calendário especial para a tramitação da minha proposta em plenário”, explicou Romero Jucá, em entrevista, logo após o encerramento da reunião.

O calendário especial, referido pelo senador Jucá, trata-se de uma tentativa, acordada entre todos os líderes partidários do Senado, para votar em uma única sessão a Proposta de Emenda Constitucional, que regimentalmente precisa passar por dois turnos de discussão ( dias diferentes ) e votação em plenário. Se aprovada no plenário do Senado, a PEC 03 do senador Jucá sobre o enquadramento, segue diretamente para a Câmara dos Deputados.

O relator da PEC 03/2016, no senado, senador Randolfe Rodrigues, explicou que o texto da proposta resolve a situação em definitivo de pessoas que não conseguiram o enquadramento através da PEC 111 ( que originou a Emenda Constitucional 79 ). “ Também esclarece as dúvidas sobre o enquadramento de algumas categorias de servidores, como o grupo de tributação e fiscalização, que não haviam sido contemplados”, disse Randolfe.

PEC 3/2016 – Enquadramento à União

A Proposta de Emenda à Constituição número 03/2016, , no seu art. 1º propõe-se assegurar o exercício do direito de opção para integrar o quadro em extinção da administração federal, as pessoas ou agentes públicos que comprovadamente mantiveram relação ou vínculo funcional, empregatício, estatutário ou de trabalho, com a administração pública do ex-Território, do estado, de prefeitura nele localizado, entre a data da transformação e da sua instalação em outubro de 1993.

O texto também estabelece o prazo de 90 dias, contados da data da publicação da Emenda, para a União expedir os regulamentos pertinentes e em qualquer caso veda o pagamento de diferenças remuneratórias, ressarcimentos, auxílios, salários, retribuições ou valores de ato ou fato anteriores à data do enquadramento.