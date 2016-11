CCDI realiza mutirão de cateterismo a partir desta sexta-feira

Pelo menos 146 pessoas realizaram diagnóstico ou trataram doenças cardíacas por meio de cateterismo no CCDI (Centro de Cardiologia e Diagnóstico por imagem). A partir desta sexta-feira, 25, até o dia 29 de novembro, mais 35 pessoas realizarão o procedimento.

Para o próximo ano, com a instalação do novo aparelho de hemodinâmica, a expectativa é que mais pessoas sejam atendidas e com tempo de espera reduzido. Os exames são realizados no Setor de Hemodinâmica pelos cardiologistas Luís Carlos Vieira Matos, Marcelo Nakashima e Maurício Nakashima.

A Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) iniciou há pouco menos de um mês a instalação no CCDI de mais um aparelho de hemodinâmica, adquirido em 2008 e que, desde então, estava encaixotado, sem nunca tendo sido usado. O aparelho vai permitir, por exemplo, que os mutirões de cateterismo, realizados mensalmente, sejam feitos de 15 em 15 dias, diminuindo pela metade o tempo de espera.

Atualmente, o estado dispõe de apenas um equipamento para atender à demanda de todos os municípios e países vizinhos. Conforme a diretora do CCDI, Fátima de Jesus, a instalação do novo equipamento está na fase dos ajustes finais e a expectativa é que nos próximos dias o aparelho esteja funcionando.

“O equipamento de hemodinâmica disponível na unidade está em funcionamento há 23 anos e apesar do tempo de uso, supre a demanda e continuará sendo utilizado. Atualmente, são realizados cerca de 40 procedimentos de hemodinâmica por mês, e a expectativa é que com o novo aparelho, este número seja, pelo menos, dobrado”, afirmou.

Para receber o equipamento de hemodinâmica, a Sesau realizou uma obra para adaptação de uma das salas do CCDI, e realizou manutenção no gerador da unidade, reforçando também a rede elétrica para que não ocorram problemas durante a utilização.

“Este é um equipamento que a população estava precisando, mas que as gestões passadas não deram a devida atenção. Logo ao tomar conhecimento da situação do aparelho, a governadora Suely Campos determinou que ele fosse instalado com prioridade, para assim reforçar a oferta dos serviços de hemodinâmica para a população”, explicou o secretário estadual de Saúde, César Penna.

Exame

O cateterismo é um procedimento que analisa os vasos sanguíneos e do coração, para detectar anomalias em veias e artérias por meio de um cateter – uma espécie de tubo flexível. O procedimento dura de 20 a 30 minutos e depois disso, o paciente permanece algumas horas em observação e, caso não apresente alteração, é liberado em seguida.