CCDI: após 8 anos, aparelho encaixotado começa a ser instalado

A Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) inicia nesta quinta-feira, 27, a instalação de um aparelho de hemodinâmica adquirido em 2008 e que, desde então, estava encaixotado, sem nunca tendo sido usado. O aparelho instalado no CCDI (Centro de Cardiologia e Diagnóstico por Imagem) vai permitir, por exemplo, que os mutirões de cateterismo, realizados mensalmente, sejam feitos de 15 em 15 dias, diminuindo pela metade o tempo de espera pelo exame. Atualmente, o estado dispõe de apenas um equipamento para atender à demanda de todos os municípios e países vizinhos.

Além do cateterismo, o equipamento possibilita também a realização de procedimentos como a angioplastia e implante de marca-passo, entre outros. O aparelho foi encontrado pela atual gestão ainda na caixa, armazenado em um depósito da DSG (Divisão de Serviços Gerais), desde que foi comprado, no ano de 2008.

Nesta quinta-feira, uma equipe da empresa Philips, chegará ao Estado para iniciar os trâmites necessários para a instalação, que é bastante complexa devido ao porte do equipamento. A previsão é que o equipamento esteja em funcionamento em 60 dias. Para se ter uma ideia da logística que envolve esta instalação, cerca de uma tonelada em equipamentos será suspensa.

O equipamento de hemodinâmica utilizado atualmente está em funcionamento há 23 anos e apesar do tempo de uso, o aparelho supre a demanda e continuará sendo utilizado. Atualmente, são realizados cerca de 40 procedimentos de hemodinâmica por mês, e a expectativa é que com o novo aparelho, este número seja, pelo menos, dobrado.

O secretário estadual de Saúde, César Penna, explicou que à época em que foi comprado, o aparelho era o mais moderno que existia. Embora continue tendo uma tecnologia de ponta, como passou oito anos parado, foram necessários ajustes como peças de reposição e atualização do software, necessário para que o aparelho funcione.

Além disso, para receber o equipamento de hemodinâmica, a Sesau realizou uma obra para adaptação de uma das salas do CCDI, e realizou manutenção no gerador da unidade, reforçando também a rede elétrica para que não ocorram problemas durante a utilização. “Este é um equipamento que a população estava precisando, mas que as gestões passadas não deram a devida atenção. Logo ao tomar conhecimento da situação do aparelho, a governadora Suely Campos determinou que ele fosse instalado com prioridade, para assim reforçar a oferta dos serviços de hemodinâmica para a população”, explicou.

Diretora-geral do CCDI há 12 anos, Fátima de Jesus elogiou o empenho da gestão em resolver este problema que estava prestes a completar uma década. Ela informou que além da demanda da rede pública, a unidade atender a pacientes dos hospitais particulares e até mesmo de estados e países vizinhos. Segundo ela, já houve casos de pacientes que chegaram a vir de Ribeirão Preto, em São Paulo, exclusivamente para ser atendido aqui. “O funcionamento de dois equipamentos de hemodinâmica será fundamental para garantir uma celeridade na realização destes procedimentos”, explicou.

Hemodinâmica

A hemodinâmica é responsável pelo estudo dos movimentos e pressões da circulação sanguínea. O estudo consiste na introdução de um cateter, que é um pequeno tubo, pela artéria, em geral próximo à virilha do paciente (artéria femoral) ou pelo punho (artéria radial), por onde é injetado o contraste que possibilita a visualização das partes internas através de um aparelho específico de raios-X, o aparelho de hemodinâmica. Os exames mais conhecidos no serviço são cateterismo e angioplastia.