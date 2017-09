Cathedral sedia congresso Amazônico de neurofuncionalidade

A Faculdade Cathedral vai sediar o I Congresso Amazônico de Neurofuncionalidade – etapa Roraima, realizado no dia 5 de setembro no Tribunal do Júri da instituição, às 19h. A ideia é expandir o conhecimento científico em Neurofuncionalidade aos acadêmicos e profissionais da área de saúde da região Norte.

O evento é voltado para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, médicos, enfermeiros, educadores físicos. A taxa de inscrição é de R$ 5,00 e os participantes receberão certificados.

A Fisioterapia Neurológica (motora e respiratória) atua nas doenças que acometem o Sistema Nervoso Central ou Periférico, levando a distúrbios neurológicos, motores e cognitivos. “É a primeira vez que acontece este congresso na região amazônica e convidamos todos os profissionais e estudantes da área de saúde a ter uma reflexão voltada para questão neurofuncionalidade”, ressalta o professor Ronaldo Silva.

Os participantes terão duas as palestras de cinesioterapia hospitalar de doenças neuromusculares degenerativas e a abordagem fisioterapêutica no TCE grave, ministrada pela fisioterapeuta Vanessa Costa, idealizadora do evento, e pelo professor Thiago Silva. Em Manaus, o congresso será realizado do dia 1º a 4 de novembro.

Ozieli Ferreira