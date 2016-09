Cathedral: professora tem artigo publicado em Periódico da Universidade de Brasília

O artigo ‘Clusters, uma alternativa socioeconômica para Roraima’, da professora Daiane Tretto da Rocha, do curso de Administração da Faculdade Cathedral, foi a aprovado e publicado na Revista Perspectiva do Desenvolvimento (RPD). A RPD é um periódico da Universidade de Brasília, com divulgação online.

“O artigo foi submetido em 2014 e, para minha surpresa, foi publicado no volume 4, edição número 5 de agosto de 2016”, contou Daiane. Ela explicou que o artigo trata de clusters, que são aglomerados de empresas também conhecido como arranjo produtivo.

“Os arranjos produtivos possuem vantagens competitivas, apresentam, em maior ou menor escala, características relevantes para o desenvolvimento local, como a forte cooperação entre os empresários, identidade sociocultural e elevado dinamismo industrial”, comentou.

Conforme a professora, atualmente a Seplan (Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento) caracteriza os seguintes arranjos produtivos em Roraima como Fruticultura, Pecuária de Corte e Leite, Apicultura, Piscicultura, Madeira (incluindo móveis e artefatos), Grãos, Mandiocultura e derivados.

“Em um cluster os fatores locacionais como recursos naturais, logística, infraestrutura e mão de obra são favoráveis as demandas do aglomerado de empresas. A questão é que precisamos apreciar suas características positivas para fomentar o desenvolvimento de políticas públicas que apoiem esta dinâmica, com ações coordenadas e efetivas para impulsionar empreendedores a organizarem-se e maximizar os resultados dos clusters já existentes”, ressaltou.

