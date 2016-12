Cathedral: inscrições para o Vestibular 2017.1 seguem até o dia 25

Interessados em começar o ano de 2017 cursando uma faculdade têm até o dia 25 de novembro para se inscrever no Vestibular Cathedral. A prova será realizada no dia 26 de novembro, às 16h na própria instituição, com 365 vagas distribuídas nos cursos de Administração, Ciências Biológicas, Direito, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia e Psicologia.

A inscrição poderá ser feita no site (www.cathedral.edu.br). Após a inscrição, o candidato deverá comparecer à Secretaria da Instituição, de 9 às 21h, para fazer a validação. Já no dia da aplicação da prova, a inscrição começa às 9h e encerra às 12h. A taxa custa R$ 50,00.

O resultado será divulgado no dia 28, na página oficial da Cathedral (www.cathedral.edu.br). Esse processo seletivo terá validade somente para matrículas no semestre letivo 2017.1. Conforme edital, 5% das vagas são destinadas para portadores de deficiência.

Ozieli Ferreira