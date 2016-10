Cathedral: inscrição do VI Encontro de Endodontia encerra no dia 16

Estudantes e profissionais de odontologia interessados em participar do VI Encontro de Endodontia devem garantir sua inscrição. O prazo encerrar no dia 16 de outubro. O evento ocorre de 20 a 22 deste mês no auditório da Faculdade Cathedral. A iniciativa é do curso de Odontologia da Cathedral, sob a coordenação do professor Marcos Botelho Salomão.

A inscrição pode ser feita na Coordenação de Odontologia, no bloco 1, no horário das 13h às 20. O investimento é de R$ 100 para estudantes e R$ 130 para profissionais. A inscrição já garante a entrada na 2ª Festa Encontro de Endodontia, realizada no último dia do evento, 22 de outubro.

Conforme Marcos Botelho, neste ano a novidade fica por conta dos temas a serem abordados. “As palestras são voltadas para novas tendências da Endodontia. Queremos ressaltar a importância do conhecimento e dos fatores que regem a Endodontia diante de tantas tecnologias que estão sendo disponibilizadas a todo momento na área da Odontologia”, frisou.

Na lista de palestrantes estão os professores Mário Leonardi, de São Paulo; Wanderson Miguel Chiesa, Jonathan Sousa Amorim e Marcos Botelho. Mias informações pelos telefones 98108-2010 ou 98121-7573.

Ozieli Ferreira