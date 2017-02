Cathedral EaD disponibiliza cursos de formação pedagógica

Profissionais interessados em complementar sua formação agora podem ingressar em cursos de formação pedagógicas disponibilizadas pela Cathedral EaD em parceria com a Universidade Norte do Paraná. Os cursos são 100% online, com duração de um a um ano e meio.

“A formação pedagógica é para os profissionais com bacharelado e que querem uma segunda formação em pouco tempo”, disse a coordenadora da Cathedral EaD, Michele Almeida. Os cursos oferecidos são Artes Visuais, Educação Física, Ciências Biológicas, História, Sociologia, Geografia, Letras-Português, Letras-Inglês, Letras-Espanhol, Química, Matemática, Música e Física.

O procedimento de inscrição é simples. O aluno não precisa fazer prova. Ele deve comparecer ao Polo Cathedral, no bairro Caçari, com os documentos pessoais, diploma e histórico. Depois de confirmada a inscrição, ele já começa a estudar. As mensalidades estão no valor de R$ 329.

“Esses cursos são ideais para quem já tem um diploma de graduação e quer aumentar sua renda e oportunidade de trabalho. A duração do curso depende da área de formação”, ressaltou Michele. O horário de funcionamento do Polo é de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h e no sábado, das 8h às 12h.

Ozieli Ferreira