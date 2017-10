Cathedral Cidadã será promovida neste sábado na escola Maria das Dores Brasil

A Faculdade Cathedral realiza neste sábado, 21, a 13ª edição do Cathedral Cidadã que marca o Dia da Responsabilidade Social das IES (Instituições de Ensino Superior Particular) credenciadas à Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). A ação será promovida na escola Estadual de Tempo Integral Professora Maria das Dores Brasil, localizada na avenida das Guinas no bairro 13 de Setembro das 8h às 11h.

As atividades serão desenvolvidas pelos cursos de Administração, Direito, Biologia, Contabilidade, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia e Odontologia. Todos os serviços serão ofertados de forma gratuita para a comunidade. Entres os serviços estão: verificação de pressão, dosagem de glicemia, escovação assistida, aplicação de flúor, palestras diversas, assessoria jurídica, doação de mudas, recreação educativa, zumba e outros.

Para o presidente da instituição, Haroldo Cathedral, o evento é uma oportunidade para estimular o exercício da cidadania por parte dos alunos, professores e colaboradores. “Essa ação permite aos acadêmicos a aproximação da vida social com responsabilidade e cidadania. É um momento para que o estudante possa interagir com a comunidade e trocar conhecimentos”, disse.

A novidade este ano é atender também os venezuelanos que vivem nas redondezas da escola. “Realizar o Cathedral Cidadã na escola Maria das Dores Brasil foi justamente com a motivação de atender os venezuelanos que estão na no Terminal Rodoviário de Boa Vista e nos bairros próximos”, comentou o presidente.

Ano passado a atividade ocorreu no período noturno na escola Estadual Jaceguai Reis Cunha, no bairro Asa Branca, zona Oeste, e foram feitos 1.625 atendimentos. A instituição levou quase 30 serviços para os alunos da unidade escolar.

Ozieli Ferreira