Cathedral: aula inaugural de Fisioterapia será nesta sexta-feira

A coordenação do curso de Fisioterapia da Faculdade Cathedral programou para esta sexta-feira, 17, a Aula Inaugural do semestre 2017.1 Essa é uma forma de reunir calouros e veteranos proporcionando interação entre as turmas. Durante o evento, os estudantes terão palestras ministradas pelos doutores Rui Guilherme, Paulo Thiago e Ian Vieira. A taxa de inscrição é de R$ 10,00. O credenciamento inicia às 18h. Já o evento começa às 19h no auditório da Cathedral.

“A Aula Inaugural já se tornou tradição no curso porque é a forma de dar boas vindas aos acadêmicos e também é uma oportunidade de apresentar temas relevantes para eles”, disse a coordenadora do curso, Denise Rasia. Além das aulas, os atendimentos na Clínica Escola e no Ambulatório de Fisioterapia em Uroginecologia também já começaram.

“O atendimento na Clínica Escola começou por meio do estágio supervisionado com estudantes do 7o e 8o semestre. Temos ainda o Ambulatório em Uroginecologia, que será um serviço único no Estado, sob a supervisão da professora Franciele Romano”, adiantou Rasia. Mais informações sobre a Aula Inaugural pode ser obtida pelo telefone 99145-7876.

Ozieli Ferreira