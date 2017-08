Cathedral: Aula Inaugural aborda Psicologia e os Povos Indígenas

Na próxima segunda-feira, 28, o curso de Psicologia da Faculdade Cathedral realiza a Aula Inaugural deste segundo semestre com o tema Psicologia e os Povos Indígenas. A programação começa às 18h no auditório da instituição. O evento foi promovido para recepcionar os estudantes calouros e também em alusão ao Dia do Psicólogo comemorado no dia 27.

Conforme a organização, a estimativa de público é de 300 a 400 pessoas entre estudantes e profissionais. A inscrição gratuita pode ser feita no endereço Http://goo.gl/forms/mmgDWGHzHhiYCc142. Os participantes terão palestras com o Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Roraima, Edson Damas; e com as psicólogas Fanir Neves e Edilaise Santos Vieira.

“De acordo com o IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística], proporcionalmente o estado de Roraima possui a maior população indígena brasileira. Então, convidamos os nossos acadêmicos e os psicólogos a criarem um espaço de informações, de diálogos, discussões e, para alguns, até mesmo de descoberta sobre a prática profissional do psicólogo” comenta a coordenadora de Psicologia, Clarissa Alvarenga. Ela ressalta que todos os palestrantes têm experiências com trabalhos envolvendo povos indígenas.

“O procurador Edson Damas tem experiência nas áreas ambiental e indígena, com ênfase na abordagem socioambiental, jusdiversidades e interlegalidades amazônicas. A psicóloga Fanir Neves tem pesquisas nas áreas de Antropologia da Saúde e Saúde Indígena e Edilaise Santos Vieira realiza pesquisa no mestrado em Antropologia Social sobre a Política de Atenção a Saúde Mental Indígena – Bem Viver dos povos indígenas”, enfatiza. Os participantes receberão certificados com 10 horas de carga horária.

Ozieli Ferreira