Cathedral assina convênio com Damásio Educacional e estudante terá descontos de até 50%

A Faculdade Cathedral e a instituição Damásio Educacional firmaram convênio que vai oferecer desconto de até 50% para estudantes para curso preparatório para o Exame da Ordem dos Advogados (OAB), além de cursos de atualização e prática e pós-graduação para professores. A assinatura de formalização do convênio ocorreu nesta segunda-feira, 30, no bloco de Direito e o coordenador do curso de Direito, Luiz Fernandes Mendes, representou o presidente da instituição, Haroldo Cathedral.

“Nossa preocupação é oferecer sempre um ensino de qualidade para os acadêmicos. Essa parceria vem solidificar nosso trabalho. A cathedral só tem a ganhar com a nova parceria”, ressaltou o presidente da instituição, Haroldo Cathedral. O procedimento de inscrição é simples, o aluno ou professor deve apresentar uma declaração que consta que ele estuda ou dá aula na Cathedral. O convênio segue por tempo indeterminado.

“É um desconto inédito que a Cathedral está tendo, com 50% no preparatório para o Exame da Ordem. Eu agradeço a instituição por acreditar e confiar nos nossos produtos”, disse Bruno do Nascimento, administrador da Damásio Educacional. A Damásio Educacional é uma instituição de ensino jurídico das mais conceituadas do país com cursos preparatórios destinados a carreiras jurídicas, públicas e exame de ordem. A instituição ainda dispõe cursos de pós-graduação jurídica, MBA na área administrativa e cursos de atualização e prática para concursos jurídicos e carreira públicas.

“Para a Cathedral é uma excelente parceria porque não temos curso preparatório específico para a OAB. Nosso desejo é aumentar ainda mais o índice de aprovação”, comentou Luiz Fernandes Mendes. Ele lembrou do resultado positivo da parceria entre Cathedral e Damásio Educacional no simulado da OAB realizado no dia 28. “Foi no mesmo molde do exame da ordem, com provas personalizadas. Os alunos terão direito de recursos de questão e vai ter segunda fase. Isso pra nós é muito importante”, disse Mendes.

Ozieli Ferreira