Cateterismo: mutirão vai atender 31 pessoas no Centro de Diagnóstico por Imagem

A partir deste sábado, 15, o CCDI (Centro de Cardiologia e Diagnóstico por Imagem) realizará mais um mutirão de cateterismo. A ação começou pela manhã e segue até segunda-feira, 17. A Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) tem mantido a regularidade dos mutirões. Somente este ano já foram atendidos 120 pacientes em seis ações. Para esta etapa estão previstos 31 atendimentos.

Conforme a diretora do CCDI, Fátima de Jesus, a continuidade nos mutirões faz com que a unidade consiga zerar a demanda reprimida e realizar os exames praticamente sem filas de espera. “Isso é bom para o paciente que não precisa esperar pelo atendimento, e é bom para a gestão, que através do planejamento consegue prestar o serviço e oferecer um atendimento de qualidade para a população”, reforçou.

Antes de serem atendidos, os pacientes passam por uma avaliação clínica para verificar quem está apto no primeiro momento a realizar o exame. As pessoas que não apresentaram condições clínicas para realizar o procedimento médico são reagendadas para o próximo mutirão, no mês de agosto.

Cateterismo

É um procedimento que analisa os vasos sanguíneos e do coração, para detectar anomalias em veias e artérias por meio de um cateter – uma espécie de tubo flexível.

O procedimento dura de 20 a 30 minutos e depois disso, o paciente permanece algumas horas em observação e, caso não apresente alteração, é liberado em seguida. Os exames são realizados pelos cardiologistas Luís Carlos Vieira Matos, Marcelo Nakashima e Maurício Nakashima.