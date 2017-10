Casas mãe fazem programação em homenagem ao dia das crianças

Mulher Maravilha, batman, fadas, homem aranha, as irmãs Elza e Ana invadiram as casas mãe nesta quarta-feira, 11. Na verdade, essas foram algumas das fantasias escolhidas pelos pequenos alunos para a festa do dia das crianças. As 33 casas mãe e seis creches proinfância, que juntas atendem cerca de 1.600 crianças, de dois a quatro anos de idade, promoveram um dia de brincadeiras e muita diversão.

Cada unidade escolheu um tema para a festa. Teve super heróis, circo, ursos e vários outros personagens do imaginário infantil. As crianças também se divertiram na piscina de bolinhas, pula-pula, desfile, pintura de rosto e corrida. A garotada não economizou na brincadeira. Já nas palavras… “Eu sou o homem aranha. Eu gosto dele”, disse mini homem aranha Pedro Eduardo Silva, três anos, enquanto imitava as poses famosas do super herói.

“Eu vim de Ana e minha irmã de Elza. Eu gosto delas porque elas têm castelo”, disse a pequena Ester Louise, três anos, ao justificar a escolha da fantasia. “Eu estou adorando a festinha”, concluiu.

A programação teve como objetivo proporcionar uma manhã de lazer para as crianças em homenagem ao dia que é todo dedicado a elas. “Nós preparamos uma comemoração especial para que elas se sintam ainda mais importantes e felizes”, disse a gestora das casas mãe do bairro Raiar do Sol, Aracelis Corrêa.

“As atividades lúdicas já fazem parte da programação diária das casas mãe, ma hoje, a gente preparou uma atividade diversificada, só com brincadeiras, todas voltadas à festa”, informou a gestora das três casas mãe do núcleo Nova Cidade, Katyanne Koberstein Siqueira.

Gleide Rodrigues