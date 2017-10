Casas Mãe encerram programação da Semana do Livro

Dizem que a paixão pelos livros começa cedo. Com pouca idade, as crianças atendidas pelas Casas Mãe, da Prefeitura de Boa Vista, já demonstram o interesse pela leitura, que é feita com o auxílio dos cuidadores. Dentre as atividades desenvolvidas durante a semana que antecede o Dia Nacional do Livro, comemorado no próximo domingo, 29, os pequenos também contribuem na elaboração de livros.

Nesta sexta-feira, 27, os alunos fizeram exposição dos trabalhos elaborados durante a programação especial. Eles produziram um livro com o tema “A Galinha do Vizinho”, e colocaram a mão na tinta e fizeram os desenhos que contam a história. A partir da atividade, as crianças identificaram as cores, contaram a quantidade de ovos e desenvolveram uma narrativa.

Além do livro, elas também confeccionaram uma maleta para guardar os exemplares, participaram de momentos de leitura e reproduziram, por meio de desenhos, as histórias que escutavam. Elas ainda conheceram os trabalhos desenvolvidos pelas crianças de outras unidades. A pequena Maria Cecília, 3 anos, participou da elaboração do livro. Para ela, ler é uma tarefa para se divertir em família. “Eu gosto quando minha mãe faz leituras para mim, minha avó e prima. É legal!”, disse.

Por meio de 33 casas mãe e turmas de seis creches proinfância, a Prefeitura de Boa Vista atende 1.760 crianças de 2 a 3 anos e 11 meses. Todas as unidades participaram da programação da Semana do Livro.

“Foi uma semana proveitosa para reforçar o trabalho de leitura que já é feito nas casas mãe. Com isso, despertar e incentivar neles a imaginação e o interesse pela leitura desde cedo, formando assim, futuros leitores”, explicou a gestora das casas mãe do bairro Pintolândia, Maria José Barros. O núcleo é formado por quatro unidades: Vovó Elenir, Vovó Joana, Vovó Severina e Vovó Wanda.

A leitura é uma das principais atividades desenvolvidas nas casas mãe. A abordagem é feita de forma lúdica, divertida e trabalha a imaginação, criatividade, raciocínio e conhecimento dos pequenos. Um dos projetos destaques é o “Leitura Desde o Berço” que incentiva os pais a lerem para os filhos desde a gestação. Nas casas mãe, além da leitura nas unidades, as crianças levam livros para casa, para que os pais leiam as histórias com elas.

“O livro já faz parte do dia a dia das crianças das casas mãe, nessa programação, elas tiveram a oportunidade de criar. As cuidadoras prepararam todo o material para que as crianças tivessem esse momento de aprendizagem significativa, criativa e que estimula o potencial delas”, concluiu a coordenadora geral das Casas Mãe, Maria do Carmo de Azevedo Salvador.

Gleide Rodrigues